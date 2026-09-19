razlozi nisu samo tehnički
Crnoj Gori odgođeno zatvaranje poglavlja s EU-om: Pet država traži dodatne provjere, među njima i Hrvatska
Crna Gora suočava se s odgodom zatvaranja novih pregovaračkih poglavlja s Europskom unijom jer više država članica još nije dalo suglasnost za nastavak procesa, dovodeći u pitanje plan Podgorice da do kraja godine završi pristupne pregovore i otvori put prema članstvu u EU-u 2028. godine, prenose mediji u Podgorici.
Nizozemska je zatražila stanku u daljnjim integracijama Crne Gore, navodeći potrebu za dodatnom analizom i dosljednijom primjenom europskih standarda, a njezinu zahtjevu pridružile su se Hrvatska, Estonija, Litva i Latvija, objavio je jutros podgorički dnevnik Dan, pozivajući se na neslužbene diplomatske izvore iz Bruxellesa.
Radio Slobodna Europa (RSE) objavio je jučer, pozivajući se na Vijeće EU-a, da Crna Gora tijekom rujna neće zatvoriti nijedno novo poglavlje, iako se početkom mjeseca razmatrala mogućnost da se na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvore četiri poglavlja.
Dužnosnik Vijeća EU-a izjavio je da se intenzivno radi na pripremi odluka o zatvaranju poglavlja te da je odgoda više posljedica nedostatka vremena za završetak nacionalnih procedura nego političkih prepreka.
„Mnoga od njih vrlo su tehnička i zahtijevaju da svaka država članica obavi opsežne unutarnje konzultacije“, rekao je dužnosnik EU-a, dodajući da države članice žele nastavak procesa, ali da pripreme nisu završene u predviđenom roku.
Sporne reakcije na smrt Ratka Mladića
Diplomatski izvori RSE-a, međutim, navode da razlozi odgode nisu isključivo tehnički te da je ponašanje pojedinih crnogorskih političara nakon smrti i tijekom sprovoda Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine i genocid, utjecalo na stavove nekih država članica prema daljnjem napretku Crne Gore.
Hrvatska vlada osudila je sućut koju je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uputio povodom Mladićeve smrti, ocijenivši taj postupak „neprihvatljivim i protivnim vrijednostima na kojima počiva Europska unija“.
Službeni Zagreb poručio je da će u pristupnim pregovorima nastaviti inzistirati na ispunjavanju svih kriterija, uključujući suočavanje s prošlošću, procesuiranje ratnih zločina, poštovanje presuda međunarodnih sudova i dobrosusjedske odnose.
Prema neslužbenim diplomatskim informacijama koje je objavio Dan, države koje traže dodatne provjere smatraju da je prije novih odluka potrebno detaljnije ispitati ispunjenost ključnih kriterija. Izvor tog lista iz Bruxellesa naveo je da među članicama postoje razlike u pristupu nastavku pregovora, zbog čega termin sljedeće međuvladine konferencije nije izvjestan.
Nova prilika krajem sljedećeg tjedna?
Za razliku od RSE-a, koji prenosi da u rujnu neće biti novih zatvaranja, Pobjeda je jutros najavila mogućnost zatvaranja novih poglavlja krajem sljedećeg tjedna.
Međutim, službeni termin međuvladine konferencije i suglasnost svih 27 država članica za taj korak nisu potvrđeni.
Ako se u međuvremenu ne postigne dogovor, sljedeća prilika za zatvaranje poglavlja mogla bi biti u listopadu, navode diplomatski izvori, dok dužnosnici EU-a ističu da rad na usuglašavanju pregovaračkih stajališta nije zaustavljen.
Otvorena pitanja s Hrvatskom
Najnovija odgoda dolazi u trenutku kada Crna Gora pokušava riješiti otvorena bilateralna pitanja s Hrvatskom, koja već dulje vrijeme predstavljaju prepreku zatvaranju pojedinih poglavlja, posebno poglavlja 31 koje se odnosi na vanjsku politiku.
Odnosi dviju susjednih država opterećeni su razgraničenjem na moru, vlasništvom nad školskim brodom Jadran, pitanjima ratne odštete i nestalih osoba iz ratova devedesetih godina, kao i položajem hrvatske zajednice u Crnoj Gori.
Hrvatska je ranije izrazila nezadovoljstvo i rezolucijom o genocidu u sustavu logora Jasenovac, Dachau i Mauthausen, koju je crnogorski parlament usvojio u lipnju 2024. godine. Zagreb je taj potez ocijenio politički motiviranim i štetnim za dobrosusjedske odnose, dok su njegovi inicijatori tvrdili da rezolucija predstavlja izraz poštovanja prema žrtvama.
Glavni pregovarač Crne Gore s EU-om Predrag Zenović izjavio je početkom rujna da Hrvatska, unatoč otvorenim pitanjima, nije blokirala cjelokupan pristupni proces te da je nakon dobivanja pozitivnog izvješća o privremenim mjerilima u području vladavine prava podržala zatvaranje 14 drugih poglavlja.
Zenović je izrazio očekivanje da će intenzivni razgovori sa Zagrebom omogućiti i zatvaranje poglavlja 31, naglašavajući da bilateralna pitanja ne bi trebala automatski prerasti u blokadu europskih integracija.
Crna Gora zatvorila 18 od 33 poglavlja
Crna Gora dosad je privremeno zatvorila 18 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, uključujući šest tijekom ove godine. Posljednja međuvladina konferencija održana je 14. srpnja, kada su zatvorena poglavlja 8, koje se odnosi na politiku tržišnog natjecanja, i 29, koje obuhvaća carinsku uniju.
Vlada premijera Milojka Spajića planirala je preostalih 15 poglavlja zatvoriti do kraja prosinca kako bi tijekom 2027. godine bila završena procedura potpisivanja i ratifikacije Ugovora o pristupanju, a Crna Gora postala punopravna članica EU-a 2028. godine.
Ministrica europskih poslova Maida Gorčević izjavila je u četvrtak, tijekom posjeta Litvi, da Vlada nastavlja provoditi reforme potrebne za završetak pregovora.
„Finaliziramo svoje reforme kako bismo do kraja godine zatvorili preostala pregovaračka poglavlja“, rekla je Maida Gorčević, dodajući da Podgorica očekuje finalizaciju Ugovora o pristupanju u prvoj polovini 2027. godine.
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