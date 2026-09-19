Hrvatska je ranije izrazila nezadovoljstvo i rezolucijom o genocidu u sustavu logora Jasenovac, Dachau i Mauthausen, koju je crnogorski parlament usvojio u lipnju 2024. godine. Zagreb je taj potez ocijenio politički motiviranim i štetnim za dobrosusjedske odnose, dok su njegovi inicijatori tvrdili da rezolucija predstavlja izraz poštovanja prema žrtvama.