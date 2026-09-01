Bruxelles u nezgodnoj poziciji: Crna Gora sve bliže članstvu u EU-u. Srbija bi je mogla pokušati zaustaviti

Prema poljskom Centru za istočne studije, Beograd bi mogao pokušati destabilizirati Crnu Goru kako bi poremetio njezin ulazak u EU jer bi crnogorsko članstvo oslabilo vodeću regionalnu ulogu Srbije i njezin utjecaj u Podgorici. Otprilike trećina crnogorskih građana etnički su Srbi, a Beograd je zadržao znatan utjecaj na susjednu zemlju preko političkih aktera koji su mu naklonjeni, medija i Srpske pravoslavne crkve.