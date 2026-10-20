nepravomoćna odluka suda BIH
Imao lažnu diplomu, zaradio 150.000 eura i sad je oslobođen. Optužnica bila neprecizna
Sud Bosne i Hercegovine u utorak je nepravomoćno oslobodio bivšeg direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA) Osmana Mehmedagića optužbe za kazneno djelo zloporabe položaja i ovlasti iako je dokazano da se koristio krivotvorenom diplomom.
Optužnica ga je teretila da je u razdoblju od studenog 2019. do kraja veljače 2023. zlorabio svoj službeni položaj kako bi osigurao ostanak na dužnosti i na taj način održao službeni i društveni utjecaj, pri čemu je stekao imovinsku korist u vidu plaće u iznosu od 150 tisuća eura.
Tročlano sudsko vijeće optužnicu je ipak odbacilo na temelju ocjene da je ona manjkava, odnosno neprecizna, pa tako postupci opisani u optužnici ne ispunjavaju zakonske karakteristike kaznenog djela koje mu se stavlja na teret.
Mandat obilježili skandali i američke sankcije
Mehmedagić je na dužnost direktora OSA-e postavljen kao osoba od posebnog povjerenja Bakira Izetbegovića, čelnika Stranke demokratske akcije (SDA), a njegov su osmogodišnji mandat na čelu obavještajne službe obilježili brojni skandali, uključujući izravna namještanja izbora i prikupljanje podataka o političkim oponentima SDA, zbog čega je u konačnici završio na američkoj listi osoba pod sankcijama.
Od 2024. zabranjen mu je ulazak u Hrvatsku zbog fabriciranja afere kojom se hrvatsku Sigurnosno-obavještajnu agenciju (SOA) pokušalo optužiti za vrbovanje radikalnih islamista u BiH.
Smijenjen je tek nakon što je SDA poražena na izborima 2022., a vlast je, uz bošnjačke stranke, preuzela koalicija predvođena SDP-om.
Sada je nepravomoćno oslobođen iako je na poziciji direktora bio unatoč činjenici da nije ispunjavao zakonom propisane uvjete koji podrazumijevaju visokoškolsku stručnu spremu.
Koristio se krivotvorenom diplomom
Pritom je obmanuo parlamentarno povjerenstvo za nadzor nad radom OSA-e BiH, predstavivši članovima tog tijela da posjeduje diplomu "Američkog sveučilišta u BiH" u zvanju prvostupnika međunarodnog prava, iako u toj ustanovi nikada nije studirao niti je na tom fakultetu stekao bilo kakvo zvanje.
Diploma kojom se koristio, kako je utvrđeno, bila je krivotvorena, a "Američko sveučilište u BiH" postalo je predmetom posebne istrage zbog sumnje u serijska krivotvorenja i izdavanja lažnih diploma koje su se mogle kupiti bez studiranja.
Prije toga mu je Ministarstvo visokog obrazovanja Republike Srpske poništilo diplomu koju je 2007. stekao na jednom privatnom fakultetu u Banjoj Luci. Provjerama je utvrđeno da je i tu diplomu stekao protuzakonito.
Pokušao zaustaviti istragu o diplomi
Mehmedagić je pokušao zaustaviti istragu o svojoj diplomi tako što je kao direktor OSA-e sve osobne dosjee zaposlenika te agencije proglasio tajnima i tako onemogućio istražiteljima provjeru njihova sadržaja.
Sudi mu se i zbog ilegalnog prisluškivanja
Protiv Mehmedagića vodi se još jedna istraga, i to zbog sumnje da je zajedno s bivšim predsjednikom Suda BiH Rankom Debevcem ilegalno prisluškivao suce i tužitelje te uništavao povjerljive dokumente.
Obojica su zbog toga uhićeni u prosincu 2023. godine, a suđenje u tom predmetu počelo je u travnju.
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