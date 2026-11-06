Pokušala je pobjeći i pozvala policiju, ali ju je ubio: Anisu Kalajdžiću 45 godina zatvora

Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije tijekom postupka tražilo je jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora, smatrajući da je dokazano kako je riječ o rodno uvjetovanom ubojstvu žene. Obrana nije osporavala da je Kalajdžić počinio ubojstvo, ali je osporavala njegovu pravnu kvalifikaciju, javlja N1 BiH.