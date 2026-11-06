UBOJSTVO KOJE JE POTRESLO BIH
Pokušala je pobjeći i pozvala policiju, ali ju je ubio: Anisu Kalajdžiću 45 godina zatvora
Županijski sud u Mostaru danas je nepravomoćno osudio Anisa Kalajdžića na 45 godina zatvora zbog teškog ubojstva 32-godišnje Aldine Jahić, počinjenog 16. studenoga 2025. godine u Mostaru.
Oglas
Kalajdžić je proglašen krivim za teško ubojstvo, nedopušteno nabavljanje i držanje oružja te produljeno kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti. Presudu je izreklo sudsko vijeće kojim je predsjedao sudac Darko Zovko.
Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije tijekom postupka tražilo je jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora, smatrajući da je dokazano kako je riječ o rodno uvjetovanom ubojstvu žene. Obrana nije osporavala da je Kalajdžić počinio ubojstvo, ali je osporavala njegovu pravnu kvalifikaciju, javlja N1 BiH.
Pokušala pobjeći i pozvala policiju
Aldina Jahić ubijena je nakon što je pokušala pobjeći od bivšeg partnera koji ju je, prema optužnici, prethodno uznemiravao, pratio i prijetio joj smrću.
Kobnog dana Kalajdžić ju je presreo u blizini fitness centra i zaprijetio joj pištoljem. Aldina je pobjegla u obližnji ugostiteljski objekt, gdje se sakrila u toaletu i telefonom pozvala policiju.
Kalajdžić ju je, međutim, pronašao i usmrtio hicem iz pištolja.
Tijekom suđenja predstavljene su poruke i snimke telefonskih razgovora koje su, prema tužiteljstvu, dokazivale da je Aldina bila izložena prijetnjama i proganjanju nakon što je odlučila prekinuti vezu.
Kalajdžić je u završnom obraćanju sudu izrazio kajanje i ispričao se obitelji ubijene djevojke.
Obitelj i prijatelji tražili pravdu
Uoči izricanja presude ispred suda okupili su se članovi Aldinine obitelji, prijatelji i građani s transparentima "Imala je pravo na život", "Stop femicidu" i "Pravda za Aldinu".
Ubojstvo je izazvalo snažne reakcije diljem Bosne i Hercegovine te potaknulo prosvjede i zahtjeve za učinkovitijom zaštitom žena od nasilja.
Presuda je prvostupanjska, a žalba se može podnijeti u roku od 15 dana od dostave pisanog otpravka. O eventualnim žalbama odlučivat će Vrhovni sud Federacije BiH.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas