Luka Stanzl/GNK Dinamo/PIXSELL

Nakon raskida suradnje s Marijem Kovačevićem, u javnosti su se pojavila brojna imena mogućih nasljednika na klupi Dinama. Momčad je privremeno preuzeo Jerko Leko, koji je pristao voditi plave u dvije utakmice.

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Međutim, nakon odličnog nastupa Dinama pod njegovim vodstvom protiv Sunderlanda, dio navijača želi da Leko dobije priliku i na duži rok.

Ipak, iz Španjolske stižu drukčije informacije. Prema pisanju tamošnjeg lista SPORT, Pol Planas napušta Barceloninu juniorsku momčad kako bi preuzeo mjesto trenera prve momčadi Dinama, prenosi tportal.

"Pol Planas napušta Barceloninu juniorsku momčad i preuzima Dinamo Zagreb

Prema izvorima španjolskog lista SPORT, Planas odlazi iz Barcelone kako bi postao trener prve momčadi hrvatskog kluba", napisali su.

🔴 Noticia SPORT 🇭🇷 Pol Planas deja el Juvenil del Barça para entrenar al Dinamo de Zagreb 👉 Según ha podido saber SPORT, el técnico abandona el club blaugrana con efecto inmediato para convertirse en el primer entrenador del equipo sénior croata ✍️ @SergiPerez__ https://t.co/3lIjRccyrz — Diario SPORT (@sport) November 6, 2026

Riječ je o informaciji koja još čeka službenu potvrdu, pa zasad nije poznato hoće li Planas doista postati novi trener zagrebačkog kluba.

U međuvremenu, Leko nastavlja voditi momčad, a sljedeći izazov Dinamo očekuje u nedjelju protiv Varaždina. Nakon te utakmice moglo bi biti jasnije tko će dugoročno preuzeti klupu hrvatskog prvaka.