Oglas

bih zavijena u crno

Ubijena žena u Mostaru: Ubojica joj je mjesecima prijetio, ali ga nije prijavila

author
Hina
|
17. stu. 2025. 08:33
>
09:26
FB
Facebook

Novi slučaj femicida u Bosni i Hercegovini dogodio se u nedjelju navečer u Mostaru gdje je 33-godišnji muškarac usmrtio bivšu djevojku kojoj je mjesecima prijetio.

Oglas

Tragedija se dogodila kada je ubojica Anis Kalajdžić presreo i napao 32- godišnju Aldinu Jahić koja je krenula na trening. Nakon uvreda i prijetnji, osumnjičeni je izvadio pištolj nedaleko Željezničkog kolodvora u Mostaru i pucao u nju. Ona je uspjela pobjeći u hotel, no izbezumljeni Kalajdžić je krenuo za njom i usmrtio je. 

Nedugo nakon toga Kalajdžić je uhićen. Mediji u Mostaru su nagađali kako je pokušao samoubojstvo, no to nije potvrđeno.   

Po navodima Vesne Pranjić, tužiteljice Hercegovačko-neretvanske županije koja vodi slučaj, muškarac je mjesecima prijetio djevojci, no ona to nije prijavljivala policiji.

Osumnjičeni ubojica je nogometni sudac u Bosni i Hercegovini.   

Pranjić je dodala da je istraga u tijeku te da policija i tužiteljstvo nastavljaju raditi na utvrđivanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

Ovaj slučaj je još jedan u nizu tragičnih femicida zbog kojih mnogi pozivaju na donošenje snažnijih mjera zaštite žena od nasilja. 

Teme
femicid mostar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ