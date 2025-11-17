Ubijena žena u Mostaru: Ubojica joj je mjesecima prijetio, ali ga nije prijavila

Novi slučaj femicida u Bosni i Hercegovini dogodio se u nedjelju navečer u Mostaru gdje je 33-godišnji muškarac usmrtio bivšu djevojku kojoj je mjesecima prijetio.
Tragedija se dogodila kada je ubojica Anis Kalajdžić presreo i napao 32- godišnju Aldinu Jahić koja je krenula na trening. Nakon uvreda i prijetnji, osumnjičeni je izvadio pištolj nedaleko Željezničkog kolodvora u Mostaru i pucao u nju. Ona je uspjela pobjeći u hotel, no izbezumljeni Kalajdžić je krenuo za njom i usmrtio je.
Nedugo nakon toga Kalajdžić je uhićen. Mediji u Mostaru su nagađali kako je pokušao samoubojstvo, no to nije potvrđeno.
Po navodima Vesne Pranjić, tužiteljice Hercegovačko-neretvanske županije koja vodi slučaj, muškarac je mjesecima prijetio djevojci, no ona to nije prijavljivala policiji.
Osumnjičeni ubojica je nogometni sudac u Bosni i Hercegovini.
Pranjić je dodala da je istraga u tijeku te da policija i tužiteljstvo nastavljaju raditi na utvrđivanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja.
Ovaj slučaj je još jedan u nizu tragičnih femicida zbog kojih mnogi pozivaju na donošenje snažnijih mjera zaštite žena od nasilja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
