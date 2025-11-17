Ubijena žena u Mostaru: Ubojica joj je mjesecima prijetio, ali ga nije prijavila

Tragedija se dogodila kada je ubojica Anis Kalajdžić presreo i napao 32- godišnju Aldinu Jahić koja je krenula na trening. Nakon uvreda i prijetnji, osumnjičeni je izvadio pištolj nedaleko Željezničkog kolodvora u Mostaru i pucao u nju. Ona je uspjela pobjeći u hotel, no izbezumljeni Kalajdžić je krenuo za njom i usmrtio je.