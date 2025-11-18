VIDEO / Mostar digao glas zbog ubojstva Aldine Jahić: "Nijedna žena ne smije završiti kao vijest"

„Pogubno je što se femicid dogodio u centru grada i što žrtve nisu imale šansu da im se pomogne. Da se reagiralo na vrijeme, sigurno bi i jedna i druga danas bile žive. Posebno govorim o Aldini, jer je tražila pomoć govoreći: ‘Nosi pištolj.’ Bila je u opasnosti, ali postali smo apatični, došli smo do točke u kojoj nas tuđa briga više ne dotiče“, kazala je.