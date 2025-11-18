Oglas

veliki prosvjed

VIDEO / Mostar digao glas zbog ubojstva Aldine Jahić: "Nijedna žena ne smije završiti kao vijest"

author
N1 BiH
|
18. stu. 2025. 14:36
mostar
N1 BiH

Zbog ubojstva Aldine Jahić u Mostaru je održana prosvjedna šetnja koja je započela u 12:05 sati. U njoj su sudjelovali poznanici ubijene djevojke, brojni aktivisti, predstavnici udruga te građani grada na Neretvi.

Oglas

Organizatori su poručili da ovim hodom žele jasno istaknuti da ubojstvo Aldine Jahić u Mostaru ne smije ostati nekažnjeno. Ni kiša nije spriječila velik broj Mostaraca da izađu na ulice s jasnim zahtjevima upućenim nadležnim institucijama.

U suštini, traže od institucija sustava da rade svoj posao i primjenjuju zakone na najbolji mogući način. Okupljeni žele ukazati na važnost sigurnosti, pravde i mira, ali i na potrebu zaštite žena u bosanskohercegovačkom društvu.

Istaknuli su kako je ovaj skup iznimno važan kako bi se zaustavilo nasilje nad ženama, budući da posljednjih godina svjedočimo sve učestalijim femicidima. S transparentima kojima traže zaustavljanje femicida te s pitanjem gradonačelniku Mariju Kordiću je li Mostar ovakav siguran, prosvjednici su krenuli od Španjolskog trga i prošli kroz grad. Uz te poruke nizale su se i mnoge druge.

U proteklih godinu dana u Mostaru su se dogodila dva femicida – Ines Sulić ubijena je, kao i Aldina Jahić, u samom centru grada.

Na današnjem skupu sudjelovala je i Ifeta Ćesir-Škoro iz Inicijative građanki Mostara, organizatora protesta. U razgovoru je naglasila da svjedočimo porastu femicida u Mostaru, u kojem do protekle godine nije zabilježen nijedan takav slučaj u posljednjih nekoliko godina.

„Pogubno je što se femicid dogodio u centru grada i što žrtve nisu imale šansu da im se pomogne. Da se reagiralo na vrijeme, sigurno bi i jedna i druga danas bile žive. Posebno govorim o Aldini, jer je tražila pomoć govoreći: ‘Nosi pištolj.’ Bila je u opasnosti, ali postali smo apatični, došli smo do točke u kojoj nas tuđa briga više ne dotiče“, kazala je.

Prisjetila se monstruoznog ubojstva Nizame Hećimović u Gradačcu 2023. godine, navodeći da je mnogo toga učinjeno u području borbe protiv femicida, da je i zakonski definiran taj pojam, ali da su podzakonski akti trebali biti doneseni tek nedavno. Unatoč tome, dodala je, moglo se i ranije učinkovitije djelovati.

Prosvjedna setnja na Španskom trgu u Mostaru. Povod protesta je novi femicid koji se dogodio u Mostaru, a koji je ponovo uznemirio javnost. Photo: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Denis Kapetanovic/PIXSELL

„Neke se stvari nikada ne mogu potpuno spriječiti, ali sigurna sam da, ako budemo kontinuirano radili – institucije, nevladine organizacije, građani i svi ostali – neke stvari možemo unaprijediti. Ovaj novi zakon bolji je od prijašnjih i nadam se da će se dalje poboljšavati, jer se nasilje sve više seli u online sferu“, istaknula je.

Građani se pitaju kako je moguće da nitko nije primijetio Aldinu Jahić kako u centru Mostara trči od autobusnog kolodvora pokušavajući pobjeći od naoružanog muškarca te kako nitko nije reagirao da joj pomogne.

Teme
BiH Mostar Nasilje nad ženama Zaštita žena femicid n1 bih

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ