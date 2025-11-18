VIDEO / Mostar digao glas zbog ubojstva Aldine Jahić: "Nijedna žena ne smije završiti kao vijest"

Zbog ubojstva Aldine Jahić u Mostaru je održana prosvjedna šetnja koja je započela u 12:05 sati. U njoj su sudjelovali poznanici ubijene djevojke, brojni aktivisti, predstavnici udruga te građani grada na Neretvi.
Organizatori su poručili da ovim hodom žele jasno istaknuti da ubojstvo Aldine Jahić u Mostaru ne smije ostati nekažnjeno. Ni kiša nije spriječila velik broj Mostaraca da izađu na ulice s jasnim zahtjevima upućenim nadležnim institucijama.
U suštini, traže od institucija sustava da rade svoj posao i primjenjuju zakone na najbolji mogući način. Okupljeni žele ukazati na važnost sigurnosti, pravde i mira, ali i na potrebu zaštite žena u bosanskohercegovačkom društvu.
Istaknuli su kako je ovaj skup iznimno važan kako bi se zaustavilo nasilje nad ženama, budući da posljednjih godina svjedočimo sve učestalijim femicidima. S transparentima kojima traže zaustavljanje femicida te s pitanjem gradonačelniku Mariju Kordiću je li Mostar ovakav siguran, prosvjednici su krenuli od Španjolskog trga i prošli kroz grad. Uz te poruke nizale su se i mnoge druge.
U proteklih godinu dana u Mostaru su se dogodila dva femicida – Ines Sulić ubijena je, kao i Aldina Jahić, u samom centru grada.
Na današnjem skupu sudjelovala je i Ifeta Ćesir-Škoro iz Inicijative građanki Mostara, organizatora protesta. U razgovoru je naglasila da svjedočimo porastu femicida u Mostaru, u kojem do protekle godine nije zabilježen nijedan takav slučaj u posljednjih nekoliko godina.
„Pogubno je što se femicid dogodio u centru grada i što žrtve nisu imale šansu da im se pomogne. Da se reagiralo na vrijeme, sigurno bi i jedna i druga danas bile žive. Posebno govorim o Aldini, jer je tražila pomoć govoreći: ‘Nosi pištolj.’ Bila je u opasnosti, ali postali smo apatični, došli smo do točke u kojoj nas tuđa briga više ne dotiče“, kazala je.
Prisjetila se monstruoznog ubojstva Nizame Hećimović u Gradačcu 2023. godine, navodeći da je mnogo toga učinjeno u području borbe protiv femicida, da je i zakonski definiran taj pojam, ali da su podzakonski akti trebali biti doneseni tek nedavno. Unatoč tome, dodala je, moglo se i ranije učinkovitije djelovati.
„Neke se stvari nikada ne mogu potpuno spriječiti, ali sigurna sam da, ako budemo kontinuirano radili – institucije, nevladine organizacije, građani i svi ostali – neke stvari možemo unaprijediti. Ovaj novi zakon bolji je od prijašnjih i nadam se da će se dalje poboljšavati, jer se nasilje sve više seli u online sferu“, istaknula je.
Građani se pitaju kako je moguće da nitko nije primijetio Aldinu Jahić kako u centru Mostara trči od autobusnog kolodvora pokušavajući pobjeći od naoružanog muškarca te kako nitko nije reagirao da joj pomogne.
