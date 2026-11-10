službeno predstavljanje
Jerko Leko predstavio svoj stožer u Dinamu: Doveo je tri nova imena
Novi trener Dinama Jerko Leko na službenom predstavljanju u Maksimiru otkrio je sastav stručnog stožera s kojim će voditi zagrebačku momčad. Nakon potpisivanja ugovora do kraja sezone, uz opciju produljenja suradnje, Leko je odlučio zadržati četvoricu dosadašnjih članova stožera, dok je trojicu svojih ranijih suradnika priključio prvoj momčadi.
U Dinamu tako ostaju Tomislav Marić, Gojko Mrčela, Ivan Kelava i Ivan Štefanić, a nova imena su Tomislav Žitković, Mateo Matić i Kristijan Polovanec. Marić će nastaviti individualno raditi s napadačima, Mrčela i Kelava bit će zaduženi za vratare, dok će kondicijsku pripremu voditi Štefanić i Matić. Žitković će obnašati ulogu pomoćnog trenera, a Polovanec će se prvenstveno posvetiti obrambenim igračima.
Tomislav Marić (53) nekadašnji je hrvatski reprezentativac s devet nastupa i dva pogotka za nacionalnu momčad. Igračku karijeru najvećim je dijelom proveo u Njemačkoj, nastupajući za Stuttgart, Wolfsburg, Borussiju Mönchengladbach i Hoffenheim, a igrao je i u Japanu za Urawu. Trenersko iskustvo stjecao je u Njemačkoj i slovačkoj Dunajskoj Stredi, dok je u Dinamu najprije radio s kadetima. Prvoj momčadi priključen je u studenome 2025. godine, kada je preuzeo brigu o individualnom napretku napadača, uključujući Diona Drenu Belju i Sandra Kulenovića.
Gojko Mrčela (56) u Maksimiru je od kolovoza 2023. godine. Prije dolaska u Dinamo dugo je radio u Rijeci, gdje je surađivao s trenerima poput Matjaža Keka, Igora Bišćana, Simona Rožmana, Gorana Tomića i Sergeja Jakirovića. Upravo je s Jakirovićem stigao u zagrebački klub, a svoju je poziciju zadržao unatoč brojnim promjenama na trenerskoj klupi.
Ivan Kelava (38), bivši Dinamov vratar i hrvatski reprezentativac, posebno je ostao zapamćen po nastupima u kvalifikacijama za Ligu prvaka 2011. godine, kada je Dinamo nakon 12 godina izborio nastup u skupinama. Nakon odlaska iz Maksimira branio je u nekoliko europskih zemalja i Australiji, a karijeru je završio 2022. godine. Potom se vratio u Dinamovu omladinsku školu, da bi 2025. postao dio stožera prve momčadi, javlja Sport Klub.
Ivan Štefanić (46) nastavlja obavljati posao kondicijskog trenera. Diplomirao je na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu, a tijekom karijere radio je u Lokomotivi, Dinamu i klubovima s Bliskog istoka. Bio je član stožera Zorana Mamića u Al Nassru, Al Ainu i Al Hilalu, a s Al Ainom je 2018. osvojio prvenstvo i Kup Ujedinjenih Arapskih Emirata. Posebno je usmjeren na razvoj brzine, agilnosti i eksplozivnosti nogometaša.
Među novim članovima stožera nalazi se Tomislav Žitković, Lekin dugogodišnji suradnik. Zajedno su radili u Jarunu, gdje je Leko četiri sezone vodio prvu momčad, a potom su suradnju nastavili u Dinamu. Prošle sezone s juniorima su osvojili prvenstvo i Kup Hrvatske, dok su ove sezone vodili Dinamo B. Žitković je bio uz Leku i tijekom njegova privremenog preuzimanja prve momčadi početkom studenoga.
Mateo Matić (35) također dobro poznaje Lekin način rada. Njihova suradnja započela je u Lokomotivi, nastavila se 2021. godine u Jarunu, a od ljeta 2025. ponovno su zajedno u Dinamu. Matić je dosad radio s juniorima i drugom momčadi, dok će sada sa Štefanićem biti odgovoran za fizičku pripremu prvotimaca.
Posljednje novo ime je Kristijan Polovanec (47), nekadašnji Dinamov lijevi bek koji je tijekom igračke karijere nastupao i za Varteks, Istru, Inter Zaprešić, Međimurje, Žilinu i francuski Libourne. Nakon završetka igračke karijere radio je u Lokomotivi, Sesvetama, Jarunu i Dinamovoj omladinskoj školi, gdje je vodio i juniorsku momčad. U lipnju ove godine preuzeo je Vukovar 1991, ali je početkom studenoga napustio klub nakon niza slabijih rezultata. Povratkom u Maksimir preuzet će rad s obrambenim dijelom momčadi.
Leko je tako sastavio stručni stožer u kojem su spojeni kontinuitet dosadašnjeg rada i suradnici s kojima je već ostvarivao uspjehe. Na klupi prve momčadi dosad je upisao dvije pobjede, protiv Sunderlanda (2:0) u Europskoj ligi te Varaždina (3:1) u SuperSport HNL-u.
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