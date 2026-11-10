Jerko Leko predstavio svoj stožer u Dinamu: Doveo je tri nova imena

Tomislav Marić (53) nekadašnji je hrvatski reprezentativac s devet nastupa i dva pogotka za nacionalnu momčad. Igračku karijeru najvećim je dijelom proveo u Njemačkoj, nastupajući za Stuttgart, Wolfsburg, Borussiju Mönchengladbach i Hoffenheim, a igrao je i u Japanu za Urawu. Trenersko iskustvo stjecao je u Njemačkoj i slovačkoj Dunajskoj Stredi, dok je u Dinamu najprije radio s kadetima. Prvoj momčadi priključen je u studenome 2025. godine, kada je preuzeo brigu o individualnom napretku napadača, uključujući Diona Drenu Belju i Sandra Kulenovića.