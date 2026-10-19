ŠEFICA KABINETA BIJELE KUĆE
Afera s RS-om uzdrmala Trumpovu blisku suradnicu: Razmatra se njezina smjena, ovo je pet mogućih nasljednika
Američki predsjednik Donald Trump navodno razmatra smjenu šefice kabineta Bijele kuće Susie Wiles, jedne od svojih najbližih suradnica, a njezin položaj dodatno su uzdrmala otkrića o poslovnim vezama njezinih suradnika i kćeri s Republikom Srpskom.
Američki predsjednik Donald Trump posljednjih je tjedana s prijateljima i političkim saveznicima razgovarao o mogućoj smjeni Susie Wiles, šefice kabineta Bijele kuće i jedne od najutjecajnijih osoba u njegovu okruženju.
Kako piše Politico, Trump nije zadovoljan pojedinim događajima unutar svoje administracije, a položaj Wiles dodatno su oslabile informacije o poslovnim angažmanima njezinih suradnika i kćeri u Republici Srpskoj. Trump je, međutim, odlučno odbacio tvrdnje da razmišlja o njezinoj smjeni, nazvavši medijske napise "potpuno lažnim vijestima".
Pozivajući se na četiri izvora upoznata s razgovorima američkog predsjednika, Politico navodi da je Trump posljednjih dana od svojih saveznika tražio mišljenje o Wiles i raspitivao se o tome tko bi je mogao zamijeniti.
Jedan republikanski politički operativac blizak Bijeloj kući izjavio je da je Wiles tijekom upravljanja administracijom stekla brojne protivnike.
"Ona je mnogima stala na žulj", rekao je izvor za Politico. Pojedini njezini protivnici navodno pokušavaju iskoristiti situaciju tako što Trumpu prosljeđuju negativne medijske napise o njoj i njezinoj obitelji, nastojeći dodatno oslabiti njezin položaj.
Pet mogućih nasljednika
Prema pisanju Politica, u Trumpovu se političkom okruženju spominje pet mogućih kandidata za nasljednika Susie Wiles.
Među njima su zamjenik šefa kabineta Stephen Miller, predsjednik bejzbolskog kluba New York Yankees Randy Levine, Trumpov dugogodišnji prijatelj i posebni izaslanik Steve Witkoff, direktor Savezne agencije za stambeno financiranje Bill Pulte te bivši predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa Kevin McCarthy.
McCarthyjevi saveznici smatraju da bi on mogao biti posebno koristan ako demokrati na predstojećim izborima osvoje većinu u Kongresu. Kao njegovu prednost ističu iskustvo u pregovorima s vodstvom Demokratske stranke.
Politico piše da su Trumpova preispitivanja položaja Wiles postala učestalija kako se približavaju izbori u studenome, dok predsjednik pokazuje sve veće nezadovoljstvo rezultatima anketa javnog mnijenja.
Poslovne veze s Republikom Srpskom dodatno opteretile Wiles
Jedan od najvećih problema za šeficu kabineta Bijele kuće jesu otkrića o poslovnim vezama osoba iz njezina najbližeg okruženja s Republikom Srpskom.
Kako je ranije objavio The New York Times, dvojica utjecajnih Trumpovih političkih savjetnika, James Blair i Chris LaCivita, bili su plaćeni za savjetnički angažman u Republici Srpskoj uoči izbora u Bosni i Hercegovini.
LaCivita je zajedno sa Susie Wiles vodio Trumpovu predsjedničku kampanju 2024. godine, dok je Blair također jedan od važnih političkih suradnika američkog predsjednika.
Nakon što je njihov angažman otkriven, Trump je rekao da nije znao za njihovo putovanje te poručio da će ih otpustiti ako se utvrdi da su učinili nešto nedopušteno.
Dodatnu pozornost izazvalo je otkriće Financial Timesa da je Katie Wiles, kći šefice kabineta Bijele kuće, partnerica konzultantske tvrtke Continental Strategy, koja zastupa Republiku Srpsku.
Ta je tvrtka s vlastima Republike Srpske sklopila ugovor vrijedan 35.000 dolara mjesečno, odnosno 420.000 dolara godišnje.
Katie Wiles u kolovozu je boravila u Republici Srpskoj, gdje se sastala s tamošnjim dužnosnicima.
Prema pisanju Politica, Trump prethodno nije znao za poslovni angažman kćeri svoje bliske suradnice. Njezini politički protivnici pobrinuli su se da informacije o tim poslovima stignu do predsjednika.
"Susie oko sebe ima čitavu skupinu ljudi za koje se pokazalo da prilično ozbiljno zarađuju na Trumpovu političkom okruženju", izjavio je jedan visoki savjetnik blizak predsjedniku.
Trump donio važnu odluku bez njezina sudjelovanja
Položaj Susie Wiles dodatno je oslabio nakon što je Trump odlučio imenovati novu glasnogovornicu Bijele kuće bez njezina sudjelovanja, piše The Independent.
Za nasljednicu Karoline Leavitt izabrao je Katie Zachariu, čestu komentatoricu na konzervativnim televizijama.
Prema informacijama Independenta, Wiles je za tu poziciju pokušavala pridobiti Scotta Jenningsa, komentatora CNN-a i poznatog Trumpova branitelja.
Trump je, međutim, odluku donio dok Wiles nije bila dostupna, što je izazvalo dodatnu zabrinutost među pojedinim dužnosnicima administracije.
Independent navodi da je nova glasnogovornica već na prvom obraćanju novinarima naišla na poteškoće, dok su se u javnosti pojavila pitanja o njezinim ranijim tvrdnjama vezanima uz pravne kvalifikacije.
Takav razvoj događaja dodatno je potaknuo nagađanja da Wiles gubi utjecaj koji je imala od početka Trumpova drugog predsjedničkog mandata.
Trump odlučno odbacio nagađanja o smjeni
Unatoč napisima o mogućoj smjeni, Trump je u izjavi za Politico stao u obranu svoje suradnice.
"POTPUNO LAŽNE VIJESTI! Politico ne mari za činjenice, integritet ili pošteno novinarstvo – zato sam ih izbacio iz Bijele kuće!", poručio je američki predsjednik.
Potom je naglasio da Wiles i dalje uživa njegovo potpuno povjerenje.
"Susie Wiles moja je odana suradnica i šefica kabineta koja je najdulje na toj dužnosti – i za to postoji razlog. Uz mene je od samog početka, moja je savjetnica od povjerenja i ima moje POTPUNO povjerenje", naveo je Trump.
Wiles je prva žena na dužnosti šefice kabineta Bijele kuće, a na toj se poziciji zadržala dulje od svih drugih osoba koje su je obnašale tijekom Trumpovih dvaju mandata.
Za razliku od njegova prvog mandata, obilježenog čestim sukobima i smjenama u predsjednikovu okruženju, Wiles je uspjela uspostaviti znatno discipliniraniji način rada.
Ipak, jedan Trumpov saveznik koji je razgovarao s Politicom smatra da aktualna previranja nadilaze pitanje političke budućnosti šefice kabineta.
"Ovo je dio mnogo šire borbe koja se trenutačno vodi u Trumpovu svijetu. A ona će postajati samo veća", rekao je izvor.
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