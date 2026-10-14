Trumpova ambasadorica
Kraj diplomatske karijere: Bivša zaručnica Trumpovog sina podnijela ostavku nakon niza skandala
Kimberly Guilfoyle, američka veleposlanica u Grčkoj, podnijela je ostavku nakon izvješća da je od donatora koji je tražio pristup Bijeloj kući zatražila da podmiri dug od 100.000 dolara na njezinoj kreditnoj kartici, dok se prošle godine pripremala za saslušanje pred Senatom radi potvrde svojeg imenovanja.
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„Iako se moje vrijeme na dužnosti veleposlanice možda bliži kraju, moja predanost predsjedniku Donaldu Trumpu, pokretu Amerika na prvom mjestu i zemlji koju volim nikada neće prestati“, objavila je Kimberly Guilfoyle u utorak na društvenim mrežama, piše POLITICO.
„Želim se osvrnuti i na nedavne optužbe protiv mene. Te su optužbe lažne i namjeravam odlučno braniti svoje ime, ugled i integritet. Svoj profesionalni život posvetila sam borbi za pravdu, zauzimanju za ono što je ispravno i obrani vrijednosti koje Ameriku čine iznimnom. Neću dopustiti da lažne optužbe obilježe moja desetljeća javne službe“, dodala je.
Njezina ostavka uslijedila je samo nekoliko sati nakon što je Katie Zacharia, nova glasnogovornica predsjednika Donalda Trumpa, rekla novinarima da je Trumpova administracija od Guilfoyle zatražila ostavku. Predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je novinarima izjavio da razmatra njezinu smjenu.
Guilfoyle, bivša zaručnica Donalda Trumpa mlađeg, najstarijeg predsjednikova sina, posljednjih se dana našla pod snažnim povećalom javnosti nakon što je Wall Street Journal prošlog tjedna objavio prepisku s Ericom Detersom, donatorom Republikanske stranke koji je izjavio da je od njega tražila da joj preko American Expressa uplati novac.
Njezini odvjetnici osporili su autentičnost poruka do kojih je došao Wall Street Journal te ustvrdili da joj se dugovao novac za javne nastupe održane prije nominacije za veleposlanicu. Donator je to zanijekao.
Trump je u utorak, nakon njezine ostavke, rekao novinarima da Guilfoyle nije članica njegove obitelji.
„Mislim da je prije dosta vremena bila u vezi s mojim sinom. Otišla je u Grčku i dobro je obavljala posao, ali nije nam se svidjelo ono što smo pročitali“, rekao je ispred Bijele kuće.
Na pitanje je li osobno razgovarao s njom odgovorio je: „Nisam razgovarao s njom. (...) Nije mi se svidjelo ono što sam pročitao.“
Wall Street Journal tijekom vikenda također je izvijestio da je Guilfoyle od jednog američkog poslovnog čovjeka zatražila pomoć kako bi dobila pozivnicu za večeru organiziranu za Erica Trumpa, još jednog predsjednikova sina, uz obećanje da će mu „staviti cijeli svijet na raspolaganje“.
Njezin odvjetnik ranije je osporio navode Wall Street Journala. Međutim, osobe bliske administraciji tvrde da je skandal poprimio prevelike razmjere da bi ga se moglo ignorirati.
„Ludilo i korupcija bili su previše očiti, a Grčka je previše važna“, rekao je republikanski politički operativac blizak Bijeloj kući, koji je želio ostati anoniman kako bi mogao govoriti o internim raspravama.
„Trumpovi ljudi brzo zbijaju redove kada nekoga namjeravaju zaštititi“, rekao je operativac, napomenuvši da se u slučaju Guilfoyle to nije dogodilo.
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