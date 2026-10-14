„Želim se osvrnuti i na nedavne optužbe protiv mene. Te su optužbe lažne i namjeravam odlučno braniti svoje ime, ugled i integritet. Svoj profesionalni život posvetila sam borbi za pravdu, zauzimanju za ono što je ispravno i obrani vrijednosti koje Ameriku čine iznimnom. Neću dopustiti da lažne optužbe obilježe moja desetljeća javne službe“, dodala je.