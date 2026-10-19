Provjerili smo kojih je zanimanja najviše, a kojih najmanje među nezaposlenima. Ima dosta direktora

S druge strane, samo je pet nezaposlenih osoba s vojnim zanimanjima, a osmero iz skupine zanimanja u kojoj su zakonodavci, dužnosnici i direktori. U evidenciji HZZ-a je osamdesetak direktora i direktorica - njih 40 u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini na malo i drugim uslužnim djelatnostima, 28 administrativnih i komercijalnih direktora i direktorica te 12 direktora i direktorica proizvodnje i specijaliziranih usluga.