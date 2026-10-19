U EVIDENCIJI HZZ-a
Provjerili smo kojih je zanimanja najviše, a kojih najmanje među nezaposlenima. Ima dosta direktora
U Hrvatskoj je koncem rujna bilo 62.595 nezaposlenih upisanih u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). U odnosu na rujan prošle godine, sada je 11.964 nezaposlenih manje ili 16 posto, a nezaposlenost u Hrvatskoj nikad nije bila niža.
Prema podacima iz mjesečnog biltena HZZ-a, među nezaposlenima je najviše onih sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do tri godine i školom za KV i VKV radnike, ukupno 19.257. Tek nešto manje - 19.067 je nezaposlenih osoba sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od četiri i više godina i gimnazijom.
Onih sa završenom osnovnom školom je 9.599, s fakultetskim i akademskim obrazovanjem ih je 6.077, s prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem 4.655, dok je najmanje nezaposlenih bez škole ili s nezavršenom osnovnom školom - 3.940.
Najviše iz prerađivačke industrije
Prema djelatnostima, najviše nezaposlenih je iz područja prerađivačke industrije (8.209), trgovine na veliko i malo (6. 972), smještaja te pripreme i usluživanja hrane (5.871) i građevinarstva (5.153).
Pogleda i se kojih je zanimanja najveći broj nezaposlenih, prednjače jednostavna zanimanja u rudarstvu, građevinarstvu, proizvodnji i prometu. Njih je čak 7.643 ili 12,2 posto. Drugi po brojnosti su nezaposleni čistači/čistačice, perači/peračice, kućne pomoćnice i srodna zanimanja kojih je 5.730 ili 9,1 posto od ukupnog broja.
Najmanje nezaposlenih - osobe s vojnim zanimanjima
S druge strane, samo je pet nezaposlenih osoba s vojnim zanimanjima, a osmero iz skupine zanimanja u kojoj su zakonodavci, dužnosnici i direktori. U evidenciji HZZ-a je osamdesetak direktora i direktorica - njih 40 u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini na malo i drugim uslužnim djelatnostima, 28 administrativnih i komercijalnih direktora i direktorica te 12 direktora i direktorica proizvodnje i specijaliziranih usluga.
Donosimo popis deset najbrojnijih i deset najmalobrojnijih zanimanja među nezaposlenima u evidenciji HZZ-a.
NAJVIŠE NEZAPOSLENIH
- Jednostavna zanimanja u rudarstvu, građevinarstvu, proizvodnji i prometu - 7.643
- Čistači/čistačice, perači/peračice, kućne pomoćnice i srodna zanimanja - 5.730
- Službenici/službenice na općim uredskim poslovima i srodna zanimanja - 4.340
- Tehničari/tehničarke tehničko-tehnoloških zanimanja - 3.461
- Stručni suradnici/stručne suradnice za poslovanje i upravljanje - 3.447
- Uslužna zanimanja - 3.426
- Trgovačka zanimanja - 3.269
- Pravni stručnjaci/pravne stručnjakinje, stručnjaci/stručnjakinje za društvene znanosti i kulturu - 2.983
- Znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje - 2.519
- Građevinari/građevinarke i srodna zanimanja, osim električara - 2.148
NAJMANJE NEZAPOSLENIH
- Stručnjaci/stručnjakinje za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju - 494
- Sastavljači/sastavljačice - 401
- Stručnjaci/stručnjakinje za poslovanje i upravljanje - 98
- Ostali administrativni službenici/ostale administrativne službenice - 49
- Direktori/direktorice u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini na malo i drugim uslužnim djelatnostima - 40
- Šumari/šumarke, ribari/ribarke i lovci/lovkinje - 39
- Administrativni i komercijalni direktori/ administrativne i komercijalne direktorice - 28
- Direktori/direktorice proizvodnje i specijaliziranih usluga - 12
- Zakonodavci/zakonodavke, dužnosnici/ dužnosnice i direktori/direktorice - 8
- Vojna zanimanja, ostali činovi - 5
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