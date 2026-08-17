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TRUMPOV URED NA UDARU

Misterij lažne Susie Wiles trese Washington i London: Nasamarila i britanskog premijera

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Hina
|
17. kol. 2026. 11:22
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REUTERS
Kin Cheung via REUTERS

Britanski premijer Andy Burnham razmjenjivao je poruke s osobom koja se predstavljala kao predstojnica ureda Donalda Trumpa, doznaje se.

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Andy Burnham je, navodno u nekoliko navrata, bio u kontaktu s nepoznatom osobom koja se lažno predstavljala kao Susie Wiles, jedna od vodećih dužnosnica Bijele kuće, prije nego što je upozoren na incident.

Prema dostupnim informacijama, nisu razmijenjene ikakve važne poruke, a sumnjiva aktivnost brzo je prijavljena nadležnim tijelima.

Britansko veleposlanstvo u Washingtonu bilo je toliko zabrinuto da je o slučaju obavijestilo Bijelu kuću, objavio je Playbook, koji je prvi izvijestio o razmjeni poruka.

Tko može pristupiti telefonu Susie Wiles?

Glasnogovornik britanske vlade rekao je: "Ne komentiramo pitanja nacionalne sigurnosti“.

Prošle godine The Wall Street Journal izvijestio je da je FBI pokrenuo istragu o pokušajima pristupa telefonu Wiles nakon što je nepoznata osoba kontaktirala istaknute republikance i poslovne čelnike predstavljajući se kao ona.

Nije poznato kada su poruke poslane ni o čemu su Burnham, koji je 20. srpnja naslijedio Keira Starmera, i osoba koja se lažno predstavljala kao Wiles razgovarali.

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