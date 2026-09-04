"Kako bi se ograničio negativan utjecaj na unutarnje tržište bilo koje mjere kojom se ograničava pristup uslugama kratkoročnog najma smještaja ili njihovo pružanje, odnosno kojom se ograničava stjecanje i korištenje zemljišta i stambenih nekretnina, takve bi mjere trebale biti ograničene na područja na kojima ozbiljan pritisak na dostupnost i cjenovnu pristupačnost stambenih nekretnina opravdava djelovanje radi zaštite njihove pristupačnosti i dostupnosti", navodi se u dokumentu.