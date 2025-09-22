Šokantan prizor
VIDEO / Prijateljice preko Airbnba unajmile sobu: Kad su odgrnule zavjesu, naježile su se
Kad se skupina prijateljica uputi na odmor, očekuje opuštanje, zabavu i nova sjećanja. No pet djevojaka koje su preko platforme Airbnb unajmile kuću doživjelo je nešto sasvim drugo. Ono što su ugledale na zidu podsjećalo je na prizor iz horora.
Oglas
Skupina prijateljica tijekom boravka u Airbnb kući u Kelowni (Kanada) doživjela je neugodno iznenađenje koje ih je, prema njihovim riječima, potpuno zgrozilo. Gošća Jade rekla je za Newsweek da su po dolasku odgrnule zavjese i ugledale nešto sasvim neobično – na zidu su bile pričvršćene pramenove ljudske kose.
"Kosu smo primijetile odmah kad smo kasno navečer stigle u sobu. Bilo je zastrašujuće, jer smo bile same, pet žena. Isprva nas je bilo jako strah, ali nismo imale kamo otići jer je već bilo kasno", opisala je Jade.
Interna šala
Kad su gošće izrazile čuđenje, vlasnik je objasnio da se radi o nekoj vrsti "umjetničke instalacije", odnosno internoj šali. Prema njegovim riječima, izložba kose nastala je u vrijeme dok je u kući živjela njegova kći s prijateljicama. "Ako pogledate izbliza, pramenovi podsjećaju na lica. Rekli su da se radi o ‘ključnom sjećanju’, zato ih nisu htjeli ukloniti", dodala je Jade.
Video postao viralan
Jade je svoje iskustvo podijelila na TikToku, gdje je snimka brzo postala viralna i skupila više od 2,3 milijuna pregleda. U komentarima su korisnici izražavali čuđenje, neki i ogorčenje, dok su drugi događaj prihvatili s mnogo humora.
"Dodala bih još svoj pramen da zbunim mogućeg serijskog ubojicu", napisala je jedna korisnica. Drugi je dodao: "Je li to zid s trofejima? Pogledao sam previše kriminalističkih dokumentaraca." Neki su prizor opisali kao "jeziv", dok su se drugi našalili da kosa podsjeća na lica s brkovima.
Na događaj se oglasio i Airbnb. Njihov glasnogovornik naglasio je da domaćini moraju poštovati osnovna pravila o točnosti i čistoći. "Dostupni smo 24 sata dnevno, sve dane u tjednu, ako gosti naiđu na problem. U ovom slučaju već smo stupili u kontakt s gošćom kako bismo joj pomogli, a ujedno rješavamo situaciju s domaćinom", pojasnili su iz Airbnb-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas