VIDEO / Prijateljice preko Airbnba unajmile sobu: Kad su odgrnule zavjesu, naježile su se

Na događaj se oglasio i Airbnb. Njihov glasnogovornik naglasio je da domaćini moraju poštovati osnovna pravila o točnosti i čistoći. "Dostupni smo 24 sata dnevno, sve dane u tjednu, ako gosti naiđu na problem. U ovom slučaju već smo stupili u kontakt s gošćom kako bismo joj pomogli, a ujedno rješavamo situaciju s domaćinom", pojasnili su iz Airbnb-a.