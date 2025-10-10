kako se zaštititi?
"Upomoć! Pronašli smo kameru u kupaonici našeg Airbnb-a": Evo u što je bila prerušena
Šokantan slučaj iz Sjedinjenih Država otkrio je ozbiljan sigurnosni propust na Airbnb platformi. Gošća koja je s prijateljima unajmila kuću u američkoj saveznoj državi New Hampshire otkrila je skrivenu kameru u kupaonici. Airbnb je reagirao - nakon tri mjeseca
Prerušena u produžni adapter
Devojka iz Massachusettsa, njezin dečko i dvoje prijatelja proveli su tek jedan dan u kući iznajmljenoj putem Airbnb-a u Altonu, savezna država New Hampshire, kada su uočili treperavo svjetlo koje je dolazilo iz kamere prerušene u produžni adapter u kupaonici. Do tada su se već u njoj otuširali, presvlačili i koristili toalet.
Pozvali su policiju, koja je zaplijenila kameru kao dokaz i savjetovala im da odmah napuste smještaj. Istodobno su kontaktirali Airbnb, gdje ih je preuzela članica sigurnosnog tima imenom Liviana. Poslali su joj fotografiju kamere iznad toaleta, oglas s internetske stranice koja prodaje iste uređaje i broj policijskog slučaja.
Zatražili su puni povrat novca i uklanjanje oglasa s platforme, jer su u recenzijama vidjeli navedena i imena djece koja su ondje boravila.
Nakon nekoliko dana dopisivanja, Airbnb im je vratio samo jednu noć boravka, a Liviana je zaključila slučaj navodeći da “nema dovoljno dokaza o kršenju pravila”.
Airbnb reagirao tek nakon tri mjeseca
Airbnb u svojim pravilima strogo zabranjuje sigurnosne kamere unutar prostora za boravak, čak i ako su isključene ili prijavljene gostima. Fotografije i dokazi koje su gosti dostavili jasno pokazuju špijunsku kameru iznad toaleta, istovjetnu modelima koji se prodaju na internetu s opisom: „Pratite svoj prostor u stvarnom vremenu s mobilnog uređaja, prenosi NYT.
Unatoč tome, tvrtka nije odmah vratila puni iznos, niti je oglas uklonila. Policija u New Hampshireu vodi službenu istragu, jer je postavljanje kamera na “privatnim mjestima” kazneno djelo, a postaje teži zločin ako su prostor koristila djeca.
Tek tri mjeseca kasnije, nakon što su se novinari obratili Airbnb-u, tvrtka je ženi poslala puni povrat i potvrdila da je kuća uklonjena s platforme. Glasnogovornik Airbnb-a, Javier Hernandez, rekao je da tvrtka “ozbiljno shvaća svaku prijavu mogućeg kršenja pravila” i da surađuje s policijom “ako ih ona kontaktira”.
Istraga u tijeku
Policija u Altonu zasad nije objavila tko je postavio kameru. Gosti su doznali da je iz uređaja izuzeta memorijska kartica s tisućama sati snimki, iako nijedna nije prikazivala ljude — no moguće je da su osjetljiviji materijali izbrisani ili praćeni uživo. Policija razmatra moguće optužnice.
Što je pošlo po zlu?
Ovaj slučaj pokazuje ozbiljan propust u Airbnb-ovom sigurnosnom sustavu. Tvrtka, koja upravlja milijunima oglasa u više od 200 zemalja, često se nađe u situaciji da rješava sporove između domaćina i gostiju putem automatiziranog i nedovoljno učinkovitog sustava podrške.
Unatoč jasnim dokazima i ponovljenim molbama da se opasni oglas ukloni, Airbnb je isprva ignorirao očitu prijetnju sigurnosti gostiju.
Kako se zaštititi
Iako se ovakav incident teško može u potpunosti spriječiti, stručnjaci savjetuju putnike da:
- biraju smještaje s mnogo recenzija i čitaju ih pažljivo,
- postavljaju pitanja domaćinima putem aplikacije prije rezervacije,
- snime fotografije i video prilikom ulaska i izlaska iz objekta,
- odmah prijave sve sumnjive situacije i Airbnb-u i policiji.
