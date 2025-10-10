Oglas

kako se zaštititi?

"Upomoć! Pronašli smo kameru u kupaonici našeg Airbnb-a": Evo u što je bila prerušena

N1 Info
|
10. lis. 2025. 10:17
skrivena kamera u airbnb-u
Unsplash/Ilustracija

Šokantan slučaj iz Sjedinjenih Država otkrio je ozbiljan sigurnosni propust na Airbnb platformi. Gošća koja je s prijateljima unajmila kuću u američkoj saveznoj državi New Hampshire otkrila je skrivenu kameru u kupaonici. Airbnb je reagirao - nakon tri mjeseca

Prerušena u produžni adapter

Devojka iz Massachusettsa, njezin dečko i dvoje prijatelja proveli su tek jedan dan u kući iznajmljenoj putem Airbnb-a u Altonu, savezna država New Hampshire, kada su uočili treperavo svjetlo koje je dolazilo iz kamere prerušene u produžni adapter u kupaonici. Do tada su se već u njoj otuširali, presvlačili i koristili toalet.

Pozvali su policiju, koja je zaplijenila kameru kao dokaz i savjetovala im da odmah napuste smještaj. Istodobno su kontaktirali Airbnb, gdje ih je preuzela članica sigurnosnog tima imenom Liviana. Poslali su joj fotografiju kamere iznad toaleta, oglas s internetske stranice koja prodaje iste uređaje i broj policijskog slučaja.

Zatražili su puni povrat novca i uklanjanje oglasa s platforme, jer su u recenzijama vidjeli navedena i imena djece koja su ondje boravila.

Nakon nekoliko dana dopisivanja, Airbnb im je vratio samo jednu noć boravka, a Liviana je zaključila slučaj navodeći da “nema dovoljno dokaza o kršenju pravila”.

Airbnb reagirao tek nakon tri mjeseca

Airbnb u svojim pravilima strogo zabranjuje sigurnosne kamere unutar prostora za boravak, čak i ako su isključene ili prijavljene gostima. Fotografije i dokazi koje su gosti dostavili jasno pokazuju špijunsku kameru iznad toaleta, istovjetnu modelima koji se prodaju na internetu s opisom: „Pratite svoj prostor u stvarnom vremenu s mobilnog uređaja, prenosi NYT.

Unatoč tome, tvrtka nije odmah vratila puni iznos, niti je oglas uklonila. Policija u New Hampshireu vodi službenu istragu, jer je postavljanje kamera na “privatnim mjestima” kazneno djelo, a postaje teži zločin ako su prostor koristila djeca.

Tek tri mjeseca kasnije, nakon što su se novinari obratili Airbnb-u, tvrtka je ženi poslala puni povrat i potvrdila da je kuća uklonjena s platforme. Glasnogovornik Airbnb-a, Javier Hernandez, rekao je da tvrtka “ozbiljno shvaća svaku prijavu mogućeg kršenja pravila” i da surađuje s policijom “ako ih ona kontaktira”.

Istraga u tijeku

Policija u Altonu zasad nije objavila tko je postavio kameru. Gosti su doznali da je iz uređaja izuzeta memorijska kartica s tisućama sati snimki, iako nijedna nije prikazivala ljude — no moguće je da su osjetljiviji materijali izbrisani ili praćeni uživo. Policija razmatra moguće optužnice.

Što je pošlo po zlu?

Ovaj slučaj pokazuje ozbiljan propust u Airbnb-ovom sigurnosnom sustavu. Tvrtka, koja upravlja milijunima oglasa u više od 200 zemalja, često se nađe u situaciji da rješava sporove između domaćina i gostiju putem automatiziranog i nedovoljno učinkovitog sustava podrške.

Unatoč jasnim dokazima i ponovljenim molbama da se opasni oglas ukloni, Airbnb je isprva ignorirao očitu prijetnju sigurnosti gostiju.

Kako se zaštititi

Iako se ovakav incident teško može u potpunosti spriječiti, stručnjaci savjetuju putnike da:

  • biraju smještaje s mnogo recenzija i čitaju ih pažljivo,
  • postavljaju pitanja domaćinima putem aplikacije prije rezervacije,
  • snime fotografije i video prilikom ulaska i izlaska iz objekta,
  • odmah prijave sve sumnjive situacije i Airbnb-u i policiji.
Teme
airbnb kamera u apartmanu putovanja skrivena kamera smještaj

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

