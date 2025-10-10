"Upomoć! Pronašli smo kameru u kupaonici našeg Airbnb-a": Evo u što je bila prerušena

Devojka iz Massachusettsa, njezin dečko i dvoje prijatelja proveli su tek jedan dan u kući iznajmljenoj putem Airbnb-a u Altonu, savezna država New Hampshire, kada su uočili treperavo svjetlo koje je dolazilo iz kamere prerušene u produžni adapter u kupaonici. Do tada su se već u njoj otuširali, presvlačili i koristili toalet.