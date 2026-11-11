Južna Karolina
Beba pronađena živa nakon što je 24 sata bila zakopana u kavezu za pse
Jedanaestomjesečni Koah pronađen je „kako se grčevito bori za život” u plitkom grobu nakon što je nestao dok je bio pod očevom skrbi, priopćio je ured šerifa okruga Lexington.
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Jedanaestomjesečni dječak pronađen je živ u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini nakon što je, prema procjenama policije, proveo oko 24 sata zakopan pod zemljom.
Dječak Koah Sharpe pronađen je u utorak u kavezu za pse, koji je bio omotan ručnikom i zakopan neposredno ispod površine zemlje u šumi, priopćio je ured šerifa okruga Lexington, prenosi The Guardian.
„Bog je doista milostiv. Prije samo nekoliko trenutaka pronašli smo malenog Koaha, starog 11 mjeseci, zakopanog živog, kako se grčevito bori za život i plače. Bio je to najradosniji zvuk dječjeg plača koji ste ikada mogli čuti”, rekao je šerif Jay Koon na konferenciji za novinare.
Koon je rekao da je dječakov otac, 25-godišnji Michael Comer, uhićen u ponedjeljak navečer zbog sumnje na provalu. Šerifov ured surađuje s tužiteljstvom kako bi utvrdio koje bi mu se dodatne optužbe mogle staviti na teret.
Pronašli ga nakon što su primijetili svježe prekopanu zemlju
Koon je rekao da je ručnik omotan oko kaveza „Božjom milošću vjerojatno omogućio dovoljno zraka da Koah, prema našim procjenama, preživi posljednja 24 sata pod zemljom”.
Koah je nestao u ponedjeljak nakon što ga je majka ostavila na čuvanje ocu u svojem domu dok je obavljala neke poslove, objasnio je šerif. Dječakov nestanak naknadno je prijavljen, nakon čega su vlasti pokrenule opsežnu potragu.
Koah je pronađen nakon što je jedna od potražnih skupina uočila „svježe prekopanu” zemlju u šumi, oko 45 metara od kuće Comerova oca.
„Čim su počeli kopati, začuli su malenog Koaha kako plače. Kao što možete zamisliti, tada je počela utrka s vremenom. Svi su se okupili i pokušavali ga što prije izvući”, rekao je Koon.
U potrazi sudjelovalo oko 100 ljudi
Dječak je prevezen u bolnicu, a šerif je izrazio nadu da će se oporaviti. Prema Koonovim riječima, u potrazi za Koahom sudjelovalo je oko 100 ljudi.
„Želimo zahvaliti svima i danas proslaviti činjenicu da je jedanaestomjesečna beba živa”, poručio je šerif.
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