„Bog je doista milostiv. Prije samo nekoliko trenutaka pronašli smo malenog Koaha, starog 11 mjeseci, zakopanog živog, kako se grčevito bori za život i plače. Bio je to najradosniji zvuk dječjeg plača koji ste ikada mogli čuti”, rekao je šerif Jay Koon na konferenciji za novinare.