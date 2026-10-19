"Bismillah, c’est les ténèbres": Što znači ovaj slogan koji je postao hit među francuskim učenicima

Ispisivana je na kartonskim transparentima ispred blokiranih škola, dijeljena desetke tisuća puta u parodijskim videozapisima, a ponovila ju je čak i Greta Thunberg. U samo nekoliko tjedana izraz "Bismillah, c’est les ténèbres" postao je neslužbeni slogan prosvjeda francuskih srednjoškolaca. Doslovno preveden, taj izraz nema previše smisla, a upravo je u tome poanta, piše euronews.