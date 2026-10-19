Poruka sa Snapchata
"Bismillah, c’est les ténèbres": Što znači ovaj slogan koji je postao hit među francuskim učenicima
Poruka na Snapchatu, za koju učenici vjeruju da ju je poslao policajac na tajnom zadatku, postala je poklič mladenačkog pokreta koji se sada proširio i na Belgiju i Italiju.
Oglas
Ispisivana je na kartonskim transparentima ispred blokiranih škola, dijeljena desetke tisuća puta u parodijskim videozapisima, a ponovila ju je čak i Greta Thunberg. U samo nekoliko tjedana izraz "Bismillah, c’est les ténèbres" postao je neslužbeni slogan prosvjeda francuskih srednjoškolaca. Doslovno preveden, taj izraz nema previše smisla, a upravo je u tome poanta, piše euronews.
Što znači "Bismillah, c’est les ténèbres"?
"Bismillah" na arapskom znači "u ime Boga". Muslimani tradicionalno izgovaraju taj izraz prije započinjanja nekog posla, dok u svakodnevnom francuskom slengu može imati značenje bliže izrazu "idemo".
"C’est les ténèbres" prevodi se kao "to je tama". Među mladima se koristi kao sleng za katastrofalnu ili sumornu situaciju. Kada se spoje, ti izrazi nemaju previše smisla – "U ime Boga, to je tama".
Učenici kažu da je upravo to razlog zašto je izraz postao toliko popularan. Njime ismijavaju nekoga tko se pokušava izražavati poput njih, ali mu to očito ne polazi za rukom.
Odakle potječe slogan?
Izraz potječe sa snimke zaslona razgovora na Snapchatu koja se početkom listopada počela širiti društvenim mrežama, dok su učenici putem te aplikacije organizirali blokade škola.
U poruci korisnik pod imenom "Mamadou" traži da ga se uključi u grupu:
"Bok, u ime Boga, to je tama. Kad je blokada, wallah, brate?"
Poruku su pratili emotikoni alžirske zastave.
Na drugim snimkama zaslona vidjeli su se slični korisnički računi koji su učenike ispitivali gdje će se održavati blokade te tko prodaje pirotehnička sredstva i dimne bombe.
Mnogim učenicima nespretna kombinacija arapskih izraza, uličnog slenga i nacionalnih zastava odmah je bila sumnjiva. Zaključili su da su poruke napisali policajci koji se predstavljaju kao tinejdžeri kako bi se infiltrirali u privatne grupe za organizaciju prosvjeda.
Je li se policija doista infiltrirala u učeničke grupe na Snapchatu?
To nije dokazano. Ni francuska policija ni Ministarstvo unutarnjih poslova nisu komentirali snimke zaslona, a nitko nije neovisno potvrdio tko stoji iza tih korisničkih računa.
Zašto francuski učenici prosvjeduju?
Pokret je započeo 18. rujna u Créteilu, jugoistočno od Pariza, te se brzo proširio diljem Francuske.
U središtu prosvjeda nalazi se niz problema s kojima se učenici suočavaju, uključujući preduge školske dane, prenatrpane učionice, dotrajale školske zgrade i izostanke nastavnika.
Mnogi smatraju da ti problemi najteže pogađaju radnička predgrađa i manjinske zajednice. Samo 2. listopada zbog blokada je bilo zatvoreno oko 400 škola.
Učenički prosvjedi potom su se spojili s prosvjedima protiv visokih troškova života, održanima diljem Francuske u subotu, 17. listopada, koji su završili nekima od najtežih nereda i pljački zabilježenih u toj zemlji posljednjih godina.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas