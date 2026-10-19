Putujete u Francusku? Hrvatsko ministarstvo izdalo upozorenje

Njemačko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da se u narednim danima ne mogu isključiti novi neredi te je pozvalo njemačke državljane da slijede upute lokalne policije. Upozorili su građane da bi ih mogle čekati novčane kazne ili zahtjev za naknadu štete ako ne napuste neprijavljene prosvjede nakon što to od njih zatraže nadležne službe.