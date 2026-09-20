Građanski rat u Jemenu, koji je uglavnom mirovao otkako je 2022. postignut prekid vatre između Ansar Alaha i Saudijske Arabije, ponovno je izbio u srpnju, kada je Saudijska Arabija izvela zračne napade na zračnu luku u Sani kako bi spriječila slijetanje iranskog putničkog zrakoplova u glavni grad pod kontrolom Ansar Alaha. Zrakoplov je poslije sigurno sletio u Hodeidah. Let kompanije Mahan Air bio je prvi putnički let koji je sletio na područje pod kontrolom Ansar Alaha otkako je Izrael u svibnju prošle godine uništio pet komercijalnih zrakoplova jemenske državne aviokompanije Yemenia.