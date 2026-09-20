zapanjujuće pobjede
MAPA / Kako je Ansar Alah pregazio saudijske snage i zauzeo jemensku obalu Crvenog mora
Nedostatak kohezije među snagama koje podupire Saudijska Arabija otvorio je put Ansar Alahu da zauzme cijelu jemensku obalu Crvenog mora i preuzme kontrolu nad tjesnacem Bab al-Mandab.
Jemenski Ansar Alah prošloga je petka dovršio preuzimanje kontrole nad Bab al-Mandabom nakon velikih teritorijalnih osvajanja prethodnog dana, što predstavlja najznačajniju promjenu teritorijalne kontrole u posljednjih pet godina dugotrajnog građanskog rata u zemlji, piše Drop Site.
Nakon višednevne eskalacije borbi u zapadnim planinama pokrajine Taiz, snage međunarodno priznate jemenske vlade (IRG), koje podupire Saudijska Arabija, u četvrtak su se, čini se, raspale, omogućivši Ansar Alahu da zauzme strateški važan lučki grad Mochu. Snage Ansar Alaha u petak su zauzele i otok Mayum, poznat i kao Perim, koji se nalazi na jemenskoj strani tjesnaca Bab al-Mandab, oko tri kilometra od zapadne obale Jemena. Taj mali vulkanski otok prirodno je usko grlo u tjesnacu, sužavajući plovni put kroz Crveno more na oko 14,5 kilometara od obale Džibutija.
Borci Ansar Alaha objavili su na internetu snimke vojnih vozila kako se kreću uzletno-sletnom stazom novoizgrađene zračne luke u Mochi, koju su 2022. izgradili Ujedinjeni Arapski Emirati. Snimke su također pokazale puštanje zatvorenika iz središnjeg gradskog zatvora nakon što je Ansar Alah preuzeo kontrolu.
Napredovanje je Ansar Alahu omogućilo izravnu kontrolu nad jednim od najprometnijih pomorskih pravaca na svijetu. Otprilike trećina međunarodnog teretnog pomorskog prometa prolazi kroz taj tjesnac, pravac koji je postao još važniji za izvoz nafte nakon američkog rata protiv Irana, zbog kojeg je zatvoren prolaz kroz Hormuški tjesnac na suprotnoj strani Arapskog poluotoka.
"Veličanstvena pobjeda"
Mohammad Mokhber, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hameneija, pozdravio je ono što je nazvao „veličanstvenom pobjedom“ Ansar Alaha.
„Iranska moć u Hormuškom tjesnacu i domaća odlučnost otpora doveli su SAD i njegove saveznike u taktički i strateški ćorsokak“, napisao je na društvenim mrežama.
Kasno u četvrtak navečer i tijekom petka zabilježeni su saudijski zračni napadi na područjima oko Dhubaba i Moche, pri čemu su pogođeni luka i zračna luka.
Građanski rat u Jemenu, koji je uglavnom mirovao otkako je 2022. postignut prekid vatre između Ansar Alaha i Saudijske Arabije, ponovno je izbio u srpnju, kada je Saudijska Arabija izvela zračne napade na zračnu luku u Sani kako bi spriječila slijetanje iranskog putničkog zrakoplova u glavni grad pod kontrolom Ansar Alaha. Zrakoplov je poslije sigurno sletio u Hodeidah. Let kompanije Mahan Air bio je prvi putnički let koji je sletio na područje pod kontrolom Ansar Alaha otkako je Izrael u svibnju prošle godine uništio pet komercijalnih zrakoplova jemenske državne aviokompanije Yemenia.
Ansar Alah je kao odgovor proglasio pomorsku blokadu svih plovila povezanih sa Saudijskom Arabijom, čime je poremećen saudijski izvoz nafte u Aziju iz terminala Yanbu na zapadnoj obali, iz kojeg se u prosjeku izvozilo četiri milijuna barela nafte dnevno kako bi se zaobišao zatvoreni Hormuški tjesnac. Uslijedili su napadi Ansar Alaha na saudijska plovila, zbog čega su tankeri s naftom namijenjenom azijskim tržištima morali biti preusmjereni na sjever kroz Sueski kanal, a zatim mnogo duljim putem prema istoku preko Rta dobre nade.
Taj je incident ponovno pokrenuo kopnene borbe između Ansar Alaha, saveznika Irana, i međunarodno priznate vlade koju podupire Saudijska Arabija. Potonja je pod saudijskim vodstvom učvršćivala svoju vlast nakon iznenadnog povlačenja snaga UAE-a i obustave potpore jemenskom Južnom prijelaznom vijeću (STC), protivniku Ansar Alaha, u siječnju, tijekom dramatičnog razlaza Saudijske Arabije i Emirata.
Od nasilnog raskola UAE-a i Saudijske Arabije početkom godine, Rijad nastoji učvrstiti kontrolu nad jemenskom vladom i oružanim snagama. Jemenski Vrhovni vojni odbor, osnovan u siječnju sa zadaćom ujedinjavanja brojnih borbenih postrojbi, uključujući one koje su prethodno bile pod zapovjedništvom UAE-a, predvodi saudijski zapovjednik general-pukovnik Mutlaq bin Salem Al-Azima. Međutim, čini se da su svi pokušaji uspostavljanja kohezije propali.
Svjedoci su za Drop Site opisali naoružane muškarce koji su pljačkali oružje, kao i borbena vozila snaga međunarodno priznate vlade u povlačenju koja su se kretala prema predgrađu Buraiqa, osam kilometara zapadno od Adena, što dodatno pokazuje rascjepkanost snaga koje se bore protiv Ansar Alaha. Drugi borci snimljeni su kako prodaju svoje oružje dok su bježali cestom istočno od Bab al-Mandaba.
„Oni i dalje ozbiljno podcjenjuju sposobnosti Ansar Alaha“, rekao je za Drop Site Farea al-Muslimi, istraživač programa za Bliski istok i sjevernu Afriku londonskog Chatham Housea. „Istodobno postoji temeljni problem vojne koordinacije snaga međunarodno priznate vlade.“
Snage Nacionalnog otpora koje podupire Saudijska Arabija, a predvodi ih Tareq Saleh, nećak dugogodišnjeg jemenskog predsjednika Alija Abdullaha Saleha, kojeg je Ansar Alah ubio 2017., predvodile su borbe protiv Ansar Alaha na obali Crvenog mora sve do povlačenja u četvrtak. Saleha i njegove borce potom su jemenski mediji i drugi borci na strani koju podupire Saudijska Arabija u objavama na društvenim mrežama optužili za izdaju i kukavičluk.
Saudijci traže američku pomoć
Ured za medije Tareqa Saleha nije odgovorio na zahtjev Drop Sitea za komentar o povlačenju u četvrtak.
Dan ranije jemenski ministar obrane našao se na meti napada južnjačkih boraca dok je obilazio bojišnicu protiv Ansar Alaha u Al-Dhaleu, matičnom području čelnika STC-a Aidrousa al-Zubeidija, kojeg je podupirao UAE. Al-Zubeidi je u siječnju pobjegao u egzil tijekom saudijskog obračuna sa STC-om kojim je okončana desetogodišnja vojna prisutnost UAE-a u Jemenu.
Usred napredovanja Ansar Alaha u četvrtak, saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman navodno je dvaput nazvao predsjednika Trumpa kako bi zatražio američke napade na Ansar Alah. Preliminarni podaci organizacije Yemen Data Project, koja prati zračne napade, zabilježili su 77 saudijskih zračnih napada između 4. i 10. rujna, što je najintenzivnije razdoblje saudijskog bombardiranja Jemena od početka 2022.
Ansar Alah ovog je tjedna pojačao i napade unutar Saudijske Arabije, lansiravši u utorak val balističkih projektila i dronova koji su pogodili državna naftna postrojenja u Abhi i Najranu te Aramcovo postrojenje u Jizanu. Prema saudijskim dužnosnicima, ranjena su 73 civila.
Stanovnici Adena, koji je i dalje pod kontrolom međunarodno priznate vlade, rekli su za Drop Site News da u grad pristižu stotine raseljenih obitelji iz gradova i sela duž obale Crvenog mora. Najmanje 46.000 ljudi raseljeno je otkako su borbe eskalirale prošlog tjedna, prema novim podacima koje je u petak objavila Međunarodna organizacija za migracije (IOM). To je velik porast u odnosu na 18.500 raseljenih o kojima je IOM izvijestio u utorak.
Cijena sirove nafte, koja je već ovog tjedna zbog američko-iranskog sukoba oko Hormuškog tjesnaca porasla iznad 100 dolara po barelu, u četvrtak je nakon teritorijalnih osvajanja Ansar Alaha skočila za dodatnih 6,5 posto.
Očekuje se da će rast cijena nafte dodatno utjecati i na troškove zaduživanja koje određuju središnje banke. Europska središnja banka u četvrtak je povisila kamatnu stopu za četvrtinu postotnog boda. Predsjednica ECB-a Christine Lagarde kao jedan od razloga navela je nestabilnost u regiji, rekavši na konferenciji za novinare da „sukob na Bliskom istoku i dalje stvara inflacijske pritiske, a očekuje se da će inflacija dulje vrijeme ostati znatno iznad ciljane razine“. Američke Federalne rezerve trebale bi sljedeći tjedan objaviti svoju odluku o kamatnim stopama.
Dužnosnici Ansar Alaha nastojali su umanjiti strah od prijetnje pomorskom prometu kroz Bab al-Mandab. Njihovo Vrhovno političko vijeće nakon teritorijalnih osvajanja u četvrtak objavilo je priopćenje u kojem navodi da „plovidba Crvenim morem ostaje sigurna“, premda su saudijska plovila i dalje meta.
Saudijci su sada prisiljeni ući u potpuno novi rat s Ansar Alahom, smatra al-Muslimi.
„Ovo je bez presedana i ne mogu dopustiti da Ansar Alah prođe nekažnjeno nakon ovakvih napada unutar Saudijske Arabije. Gospodarske posljedice bile bi prevelike, a time bi se stvorio presedan za svakoga tko bi ih ubuduće želio napasti.“
Što se tiče međunarodne zajednice i njezina odgovora na preuzimanje Bab al-Mandaba od strane Ansar Alaha, al-Muslimi je dodao:
„Ostali su bez sredstava, vremena i ideja.“
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