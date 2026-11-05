"inspiracija za mir"
Melania Trump pozvala na primirje u Ukrajini: "Sad moramo pokazati hrabrost"
Američka prva dama Melania Trump u četvrtak je pozvala na „trajni” prekid vatre u Ukrajine, na konferenciji za medije održane u Bijeloj kući uz prisutnost ruskih i ukrajinskih predstavnika.
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„Sad moramo pokazati hrabrost kao i u Oleškiju da bismo pronašli zajednički jezik. Zajedno možemo postići nešto trajnije od privremenog prekida vatre”, rekla je Melania Trump, referirajući se na humanitarno primirje koje se njezinim posredstvom postiglo u tom ukrajinskom gradu.
„Nadam se da će Oleški biti inspiracija za širi mir. Svaka stvarna promjena počinje malom iskrom”, nastavila je prva dama.
Rekla je da prekid vatre u Oleškiju ne bi bio moguć bez ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog Volodimira Zelenskog. "Njihova suradnja predstavlja značajan presedan prema miru u regiji”, dodala je.
Ukrajinski pregovarač David Arahamija kazao je da se zahvaljujući tom primirju stvara „dinamika u kojoj obje strane uče male mehanizme koji, u praksi, omogućuju očuvanje mira”.
„U ime predsjednika Putina i u ime naroda Ruske Federacije želimo zahvaliti prvoj dami Melaniji Trump na njezinoj iznimnoj ulozi u rješavanju humanitarne situacije u Oleškiju”, rekao je pak ruski izaslanik Kiril Dmitriev.
Primirje, koje je trajalo šest dana i završilo u nedjelju navečer, omogućilo je evakuaciju stanovnika tog grada smještenog na prvoj crti bojišnice u regiji Herson koji se mjesecima nosio s nestašicama osnovnih potrepština.
Riječ je o najdužem prekidu vatre od početka ruske invazije na Ukrajinu pokrenute u veljači 2022. godine.
Ni Kijev ni Moskva nisu izvijestili o kršenju tog sporazuma, za razliku od ranijih djelomičnih prekida vatre, posebice onih u povodu pravoslavnog Uskrsa, ističe France Presse.
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