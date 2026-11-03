problemi s mobilizacijom
VIDEO / Ukrajina istražuje optužbe o mučenju ročnika: "Hoćemo li vratiti povjerenje između vojske i društva?"
Ukrajina istražuje sukobe koji su izbili kasno u ponedjeljak između prosvjednika i vlasti u krugu vojarne u blizini Kijeva, priopćili su u utorak dužnosnici, ističući kako vjeruju da je incident bio režiran kako bi se diskreditirali ukrajinski ratni napori.
Dužnosnici su naveli da se skupina od stotinjak ljudi okupila kasno u ponedjeljak kod baze Nacionalne garde u kojoj je smješteno više od dvadeset novih novaka i vojnika vraćenih s neodobrenog dopusta, nakon što su se na društvenim mrežama pojavile objave o navodnu mučenju i nasilju nad tamošnjim ročnicima.
Pojedinci iz okupljene skupine napali su vojno osoblje i policiju koji su stigli na mjesto događaja, priopćile su vlasti, zbog čega su zapovjednik Nacionalne garde i predstojnik ureda predsjednika Volodimira Zelenskog posjetili tu lokaciju.
Državni istražitelji i ured vojnog pravobranitelja priopćili su da nastoje utvrditi okolnosti pod kojima su 22 muškarca, od kojih je četvorici bila potrebna medicinska pomoć, mobilizirana ili privedena nakon samovoljnog napuštanja postrojbe.
Ukrajinsku mobilizaciju prate izvješća o zlouporabama i korupciji. Mete napada bili su i mobilizacijski časnici te regrutacijski centri.
Otvoren kazneni postupak
Kasnije u utorak, zamjenik šefa ukrajinske unutarnje sigurnosne službe izjavio je da je incident u ponedjeljak bio režiran kako bi se oslobodio jedan od muškaraca i izazvalo negodovanje javnosti, prenijela je novinska agencija Interfax Ukraine.
Istražitelji su otvorili kazneni postupak zbog optužbi za masovne nerede i ometanje rada vojske, rekao je načelnik ukrajinske nacionalne policije na konferenciji za medije.
Na istoj konferenciji ukrajinski ministar unutarnjih poslova izjavio je da su optužbe o mučenju u vojnom domu lažne, prenosi Interfax.
Ukrajinski mediji objavili su snimku koja prikazuje kako gomila, u kojoj su bili i maskirani muškarci s kapuljačama, okružuje zgradu uz pucnjeve i povike "Sramota!". Nije bilo jasno tko je pucao. Neki su prosvjednici također ljuljali autobus Nacionalne garde i razbili mu stakla.
Govoreći u utorak na ukrajinskoj televiziji, savjetnik ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov rekao je da je glavna poticateljica - žena prerušena u djelatnicu hitne pomoći - uhićena. Naveo je da je ona prethodno izviđala tu lokaciju.
Budanov je također rekao da, iako su sukobi izgledali kao namjerna provokacija, oni ukazuju i na "probleme" koje treba riješiti. "Da, s jedne strane postoje provokatori, ali s druge strane postoji napetost u društvu", rekao je bez iznošenja dodatnih pojedinosti.
Izbijanje sukoba u ponedjeljak naglašava kako je ukrajinska mobilizacija i dalje osjetljiva tema podložna kritikama.
Vojna pravobraniteljica Olha Rešetilova rekla je da su među onima koji su napadnuti u ponedjeljak bili i prekaljeni ratni veterani te bivši ratni zarobljenici.
"Pitanje hoćemo li uspjeti vratiti povjerenje između vojske i društva, koje je jučerašnjim događajima ponovno narušeno, ostaje otvoreno", napisala je na Facebooku.
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