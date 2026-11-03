Dužnosnici su naveli da se skupina od stotinjak ljudi okupila kasno u ponedjeljak kod baze Nacionalne garde u kojoj je smješteno više od dvadeset novih novaka i vojnika vraćenih s neodobrenog dopusta, nakon što su se na društvenim mrežama pojavile objave o navodnu mučenju i nasilju nad tamošnjim ročnicima.