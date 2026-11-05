Zelenski komentirao američke izbore: "Zahvalan sam republikancima, ali..."

Zelenskij je prošlog tjedna izjavio da su Starlink i njegova inačica za vojne potrebe, Starshield – koji se koriste za ukrajinske napade i misije bespilotnih letjelica u sklopu protuzračne obrane – ponovno počeli funkcionirati u opsegu u kojem su radili prije uvođenja ograničenja. Trump je zanijekao da je bio uključen u odluku o usporavanju usluge.