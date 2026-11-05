uspjeh demokrata
Zelenski komentirao američke izbore: "Zahvalan sam republikancima, ali..."
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u intervjuu u srijedu kako se nada da će uspjeh demokrata na američkim izborima na sredini mandata rezultirati većom pomoći Ukrajini u ratu s Rusijom, koji traje već četiri i pol godine.
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Zelenskij je rekao za njemačku televiziju ZDF kako se nada da će promjene, do kojih će doći jer demokrati iduće godine preuzimaju kontrolu nad oba doma Kongresa, biti u korist Kijeva.
"Zahvalan sam i republikancima, ali demokrati vrlo jasno govore o podršci Ukrajini i pružanju pomoći Ukrajini", rekao je on u izjavi koju je ZDF prenio na njemačkom jeziku prije emitiranja samog intervjua.
"Govore o obnavljanju veza između Sjedinjenih Država i Europe... Stoga postoji nada da će se uspostaviti ravnoteža snaga i da ćemo dobiti veću podršku."
Zelenskij je dodao da bi veća američka pomoć mogla utjecati na ruskog predsjednika Vladimira Putina.
"Ako Kongres sada govori o snažnoj financijskoj ili vojnoj pomoći – baš kao što to danas čini i pokazuje Europa – onda će to biti pozitivan pomak koji će utjecati na Putina", prenosi ZDF njegove riječi.
Zelenskij je uložio znatne napore kako bi izgladio odnose s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji su bili prilično nestabilni, osobito nakon sastanka u Ovalnom uredu u veljači 2025., kada je ukrajinski predsjednik bio optužen da je "nezahvalan" na američkoj pomoći.
Posljednjih tjedana Trump je povukao nekoliko poteza koji idu u prilog Rusiji, uključujući dogovor o uvozu ruskog dizela i ublažavanje sankcija.
No, trilateralni pregovori u kojima posreduju SAD, a u kojima sudjeluju Ukrajina i Rusija, trebali bi se nastaviti idućeg tjedna, nakon stanke od nekoliko mjeseci.
Američki predsjednički izaslanik Steve Witkoff izjavio je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države 10. i 11. studenoga u Abu Dhabiju okupiti izaslanstva Ukrajine i Rusije kako bi razgovarali o okončanju rata protiv Ukrajine, poslijeratnim sigurnosnim sporazumima i deeskalaciji sukoba.
U drugim komentarima koje je objavio ZDF, Zelenskij je govorio o pristupu satelitskom sustavu Starlink tvrtke SpaceX u vlasništvu Elona Muska, kao i o rezervama prema Muskovom viđenju rata.
"Zahvalni smo SpaceX-u što nam je osigurao povezivost. To je bilo od velike pomoći na početku rata”, rekao je Zelenskij. "No, moramo biti sasvim jasni: njegov stav o ovom ratu nam se ne sviđa."
Zelenskij je prošlog tjedna izjavio da su Starlink i njegova inačica za vojne potrebe, Starshield – koji se koriste za ukrajinske napade i misije bespilotnih letjelica u sklopu protuzračne obrane – ponovno počeli funkcionirati u opsegu u kojem su radili prije uvođenja ograničenja. Trump je zanijekao da je bio uključen u odluku o usporavanju usluge.
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