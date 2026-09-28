Moselmane je rekao da je u srijedu održan sastanak lokalne zajednice na kojem se raspravljalo o daljnjim koracima. Mnogi su predložili da se pitanje pokrene pred lokalnim saveznim zastupnicima, australskom i jordanskom vladom te drugim nadležnim tijelima, u nadi da će se stvoriti dovoljan pritisak kako bi kontejneri bili dopremljeni u Gazu.