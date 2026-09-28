"nikakav opravdan razlog"
Izrael blokirao isporuku 900 invalidskih kolica za djecu s amputacijama u Gazi
Više od 900 invalidskih kolica namijenjenih ranjenoj djeci u Gazi od 2025. nalazi se u Jordanu jer Izrael blokira njihovu isporuku.
Više od 900 invalidskih kolica koja su dvije australske humanitarne organizacije donirale ranjenoj djeci i djeci s amputacijama u Gazi ne može ući u enklavu zbog izraelske blokade. Pošiljke se još od 2025. nalaze u skladištu u Jordanu, a predstavnici humanitarnih organizacija pozivaju australske zastupnike da interveniraju, pišeNew Arab.
Humanitarna organizacija Kids on Wheels Alliance poslala je dvije pošiljke koje su u Jordan stigle u veljači 2025., dok je još jedna pošiljka organizacije Wheelchairs for Kids stigla u listopadu iste godine.
Invalidska kolica i dalje se nalaze u skladištu kojim upravlja Jordanska hašemitska humanitarna organizacija (JHCO). Iz te organizacije navode da je COGAT, tijelo izraelskog Ministarstva obrane koje nadzire ulazak humanitarne pomoći u Gazu, blokirao njihovu isporuku.
Shaoquett Moselmane, predsjednik organizacije Kids on Wheels Alliance, rekao je za The New Arab da organizacija već više od 15 godina prikuplja sredstva za invalidska kolica te da su lokalne zajednice uložile goleme napore kako bi pokrile troškove kolica namijenjenih Gazi. Dodao je da je Palestinsko-australsko-novozelandsko medicinsko udruženje (PANZMA) pomoglo pokriti troškove prijevoza i dostave. Međutim, Izrael nije naveo razlog za blokadu, a „nisu izneseni nikakvi sigurnosni problemi“, unatoč medijskim izvješćima.
„U svakom slučaju, ne može postojati nikakav opravdan razlog za zadržavanje invalidskih kolica namijenjenih djeci s posebnim potrebama. Nije naveden nikakav razlog bilo koje vrste jer riječ je samo o invalidskim kolicima za tisuće djece s amputacijama i još tisuće onih kojima je potrebna pomoć“, rekao je.
„Obratili smo se australskim zastupnicima i u Zastupničkom domu i u Senatu tražeći njihovu pomoć kako bi intervenirali na visokoj razini, a činimo sve što možemo kako bismo upozorili javnost na ovo nehumano postupanje u nadi da će izraelske vlasti odobriti isporuku invalidskih kolica“, nastavio je.
Moselmane je rekao da je u srijedu održan sastanak lokalne zajednice na kojem se raspravljalo o daljnjim koracima. Mnogi su predložili da se pitanje pokrene pred lokalnim saveznim zastupnicima, australskom i jordanskom vladom te drugim nadležnim tijelima, u nadi da će se stvoriti dovoljan pritisak kako bi kontejneri bili dopremljeni u Gazu.
Prema Moselmaneovim riječima, izraelska blokada pošiljke pogodit će više od 11.000 djece u Gazi.
„Bol i patnja palestinskog naroda ne mogu se ignorirati. Naša je ljudskost dovedena u pitanje ako ljudi diljem svijeta ne ustanu i ne suprotstave se nepravdama koje se nanose palestinskom narodu. Pate već više od sedam desetljeća; ovo poniženje okupacije i ugnjetavanja mora prestati. Želimo li mirnu budućnost za sve, ljudskost u Palestini mora prevladati.“
Mohammad Helmy, propalestinski aktivist iz Melbournea, rekao je za The New Arab da je izraelsko odbijanje da dopusti ulazak invalidskih kolica u Gazu namjerno te optužio vlasti da nastoje život u razorenoj enklavi učiniti „nemogućim“.
„Izraelska blokada više od 900 posebno prilagođenih invalidskih kolica za sve terene – koja su australski volonteri ručno izradili kako bi djeci s amputacijama pomogli kretati se uništenim ulicama – razotkriva smišljeni pokušaj uništenja palestinskog života i nastojanje da se život u Gazi učini nemogućim“, rekao je Helmy.
„Neprestanim bombardiranjem, a zatim sustavnim uskraćivanjem osnovne medicinske pomoći potrebne za preživljavanje njegovih posljedica, Izrael aktivno provodi genocid koji je u tijeku. Držati pomagala za kretanje zatočena u skladištima dok djeca pužu kroz ruševine nije sigurnosna mjera – to je namjerna politika kolektivnog kažnjavanja i potpunog uništenja usmjerena protiv palestinskog naroda“, nastavio je.
Ograničenja dolaze u trenutku kada UN navodi da Gaza, kao posljedica izraelskih napada na taj teritorij, ima najveći broj djece s amputacijama u modernoj povijesti.
Greg Hebble, izvršni direktor organizacije Wheelchairs for Kids Australia, rekao je da
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