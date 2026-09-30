uhvaćen u laži
Janša u parlamentu pokazao fotografiju iz Gaze i tvrdio da prikazuje ubijene kršćane u Sudanu
Televizija Slovenija otkrila je da je fotografija koju je danas u parlamentu pokazao premijer Janez Janša, tvrdeći da prikazuje mnoštvo tijela ubijenih kršćana u Sudanu, zapravo snimljena u Gazi.
Zastupnik i predsjednik stranke Sloboda Robert Golob danas je u zastupničkom pitanju premijeru upozorio da je u Gazi dosad ubijeno više od 30.000 djece te upitao Janšu kako opisuje postupanje izraelske vojske.
Premijer Janša odgovorio je da prema međunarodnom pravu u Gazi nema genocida. Pritom je rekao da je broj žrtava u Sudanu i Nigeriji znatno veći nego u Gazi, ali da o njima nitko ne govori, a svoje je tvrdnje potkrijepio fotografijom.
„Ovo je Sudan. Mnoštvo tijela, znatno veće nego što ste ih ikada vidjeli iz Gaze, ubijenih kršćana.“
Televizija Slovenija otkrila je da je fotografija koju je pokazao zapravo snimljena u Gazi.
Prema izvješću TV Slovenije, fotografiju koju je pokazao Janša 6. ožujka ove godine na svojem profilu na Instagramu objavio je zviždač David McIntosh, bivši britanski marinac koji je između kolovoza i listopada 2025. djelovao u Gazi kao plaćenik zadužen za zaštitu jedne od četiriju lokacija za podjelu pomoći pod okriljem Humanitarne zaklade za Gazu.
S prizorima prikazanima na fotografiji podudaraju se i njegova svjedočanstva.
Ubijanje Palestinaca koji su dolazili po hranu
Na fotografiji se nalaze Palestinci koji, u vrijeme dok je Izrael u Gazi provodio politiku izgladnjivanja, spavaju na tlu u blizini punktova za podjelu hrane Humanitarne zaklade za Gazu (GHF).
„Palestinci, uglavnom muškarci i dječaci, često bi se oko 22 sata okupili ispod mosta u blizini četvrtog distribucijskog punkta i čekali u isušenom riječnom koritu do jutra, kada bi se punkt otvorio“, rekao je McIntosh za američki portal Drop Site News, prema izvješću TV Slovenije.
Fotografije i snimke koje je objavio McIntosh među ostalim prikazuju izraelske vojnike na tenkovima kako pucaju na izgladnjele civile na punktovima za podjelu pomoći.
„To se događalo svakoga dana. Vojnici naoružani snajperskim puškama i strojnicama izraelske vojske (IDF) bez oklijevanja su pucali na civile koji su čekali humanitarnu pomoć. Pucali su na svakoga koga bi ugledali, i to nije trajalo samo nekoliko trenutaka, nego satima“, napisao je McIntosh.
„Kao bivši pripadnik britanskih Kraljevskih marinaca i kao čovjek osjećam dužnost razotkriti postupke tih zločinačkih ubojica. Oni koji pripadnike GHF-a i dalje optužuju za suučesništvo moraju razumjeti da nismo mogli zaustaviti izraelsku vojsku. Mogli smo samo dokumentirati zločine i najbolje što smo mogli nastaviti izvršavati svoju zadaću – pružati prijeko potrebnu humanitarnu pomoć.“
GHF je bila privatna organizacija za distribuciju humanitarne pomoći u Gazi koja je počela djelovati krajem svibnja 2025. uz potporu SAD-a i Izraela. Uspostavila je sustav distribucijskih centara koji je djelovao odvojeno od dotadašnjeg sustava Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih humanitarnih organizacija.
GHF je počeo djelovati u vrijeme iznimno teške prehrambene krize i gladi u Gazi. Izrael je 2. ožujka 2025. zaustavio ulazak humanitarne pomoći i komercijalne robe u enklavu, a potpuna blokada trajala je približno 11 tjedana. Zalihe hrane nestajale su, pekarnice i javne kuhinje prestajale su raditi, dok su masovno raseljavanje i nastavak sukoba dodatno otežavali pristup hrani.
Distribuciju pomoći putem novog sustava pratio je velik broj smrtnih slučajeva među Palestincima koji su dolazili po hranu. Prema podacima Ureda UN-a za ljudska prava (OHCHR), do 17. rujna 2025. tijekom potrage za pomoći ubijeno je najmanje 2319 ljudi. Od toga ih je 1202 ubijeno u blizini militariziranih distribucijskih centara, među kojima su bili i centri GHF-a, a 1117 uz rute kojima su prolazili konvoji s pomoći. Prema navodima UN-a, većina žrtava ubijena je vatrenim oružjem.
Fotografija s društvene mreže X
Kako je danas izvijestila TV Slovenija, iz premijerova ureda u vezi s fotografijom pozivaju se na dva dana staru objavu na društvenoj mreži X, u kojoj je korisnica pod imenom Victoria Forever Maga napisala da fotografija prikazuje pokolj nearapskog stanovništva u Sudanu u lipnju prošle godine. Korisnica je poslije ispravila navod i napisala da je riječ o fotografiji iz 2023. godine.
Kršćani su u većinski muslimanskom Sudanu već dulje izloženi diskriminaciji i progonu, a njihov se položaj dodatno pogoršao nakon početka građanskog rata u travnju 2023. I Snage za brzu potporu (RSF) i sudanska vojska te s njima povezane skupine napadale su vjerske objekte, dok su kršćani, među ostalim, bili žrtve nasilja, proizvoljnih uhićenja i pritisaka da prijeđu na drugu vjeru. Od početka rata zbog sukoba je zatvoreno više od 150 crkava, a dokumentirani su i izravni napadi na vjernike i crkvene objekte.
Istodobno je Sudan poprište masovnog nasilja koje je ponajprije etnički, a ne vjerski motivirano. Između travnja i studenoga 2023. RSF i s njima povezane, pretežno arapske milicije u gradu El Geneini (Džunajni) u Zapadnom Darfuru provodili su sustavne napade ponajprije na Masalite i druge nearapske zajednice.
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