Janša u parlamentu pokazao fotografiju iz Gaze i tvrdio da prikazuje ubijene kršćane u Sudanu

Distribuciju pomoći putem novog sustava pratio je velik broj smrtnih slučajeva među Palestincima koji su dolazili po hranu. Prema podacima Ureda UN-a za ljudska prava (OHCHR), do 17. rujna 2025. tijekom potrage za pomoći ubijeno je najmanje 2319 ljudi. Od toga ih je 1202 ubijeno u blizini militariziranih distribucijskih centara, među kojima su bili i centri GHF-a, a 1117 uz rute kojima su prolazili konvoji s pomoći. Prema navodima UN-a, većina žrtava ubijena je vatrenim oružjem.