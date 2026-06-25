nekadašnji šef obrane Izraela
Ovo je glavni Netanyahuov suparnik na izborima. Bivši IDF-ov general, "stručnjak za Hezbolah"
Bivši izraelski šef obrane Gadi Eisenkot postaje glavni suparnik aktualnom premijeru Benjaminu Netanyahuu, mjesecima prije parlamentarnih izbora.
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Njegova nova centristička stranka Yashar! (hebrejski za "Ravno!" brzo dobiva na popularnosti u anketama. Trenutačno je druga, odmah iza desničarskog Likuda Benjamina Netanyahua.
Izraelci moraju izabrati novi parlament najkasnije do 27. listopada, iako će se glasovanje najvjerojatnije održati 20. listopada. Ankete pokazuju da bi i Netanyahuovom taboru i oporbi moglo biti teško osigurati većinu. Izraelske koalicije obično se sastoje od nekoliko stranaka.
Gadi Eisenkot (66) bio je šef obrane od 2015. do 2019., a zatim je ušao u politiku. Studirao je politologiju u Haifi i smatra se stručnjakom za libanonski Hezbolah.
Njegov sin i dvojica nećaka ubijeni su u ratu u Gazi. Mnogi Izraelci suosjećaju s njegovim gubicima, koji su suprotni Netanyahuovom iskustvu. Premijerov sin Yair Netanyahu živi u inozemstvu od početka rata u listopadu 2023. i nije služio u borbenoj jedinici.
Eisenkot je bio vrlo kritičan prema naporima Netanyahuove desničarske vlade da ultraortodoksne muškarce oslobodi regrutacije.
Politički, Eisenkot se smatra umjerenim. Izrazio je protivljenje izraelskom raseljavanju stanovništva Pojasa Gaze, iako je ideju o rješenju s dvije države nazvao "nebitnom" nakon Hamasovog napada 7. listopada.
Mediji izvještavaju da je Eisenkot u prošlosti govorio i protiv izraelskih vojnih napada na iranska nuklearna postrojenja, smatrajući da bi to bilo opravdano samo ako bi se Izrael suočio s neposrednom egzistencijalnom prijetnjom od Teherana.
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