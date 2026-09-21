časnici upozoravaju političare
Izraelskoj vojsci nedostaje 13,1 milijarda dolara dok su zalihe oružja sve manje i manje
Izraelska vojska suočava se s manjkom financijskih sredstava procijenjenim na 40 milijardi šekela, odnosno oko 13,1 milijardu dolara, dok pokušava obnoviti zalihe oružja i vratiti sposobnosti nakon gotovo tri godine neprekidnih vojnih operacija, izvijestio je izraelski list Yedioth Ahronoth.
Oglas
List je u ponedjeljak objavio da su visoki vojni dužnosnici posljednjih mjeseci upozoravali političko vodstvo Izraela da bi nedostatno financiranje moglo utjecati na operativnu spremnost, nabavu oružja i dugoročne programe razvoja oružanih snaga, piše Middle East Monitor.
Ta su upozorenja, prema izvješću, iznijeli načelnik Glavnog stožera izraelske vojske, njegov zamjenik i čelnik Uprave za planiranje. Naglasili su potrebu za dodatnim sredstvima kako bi se istodobno održavale aktualne operacije i obnavljale sposobnosti iscrpljene od listopada 2023.
Prema izvješću, izraelski obrambeni dužnosnici posebno su zabrinuti zbog nestašice streljiva i smanjenja zaliha, dok su pojedini programi namijenjeni obnovi vojne spremnosti odgođeni.
Spor oko financiranja mogao bi pogoditi i izraelsku domaću obrambenu industriju. Yedioth Ahronoth navodi da postoji zabrinutost da bi neke proizvodne linije za vojnu opremu mogle biti poremećene ako se ne odobre dodatna proračunska sredstva.
Izraelska vojska od napada predvođenog Hamasom 7. listopada 2023. i početka genocida u Gazi kontinuirano provodi operacije na više bojišta, što je dovelo do intenzivne potrošnje streljiva, opreme i pričuvnog sastava.
Istodobno se vojni planeri pripremaju za mogućnost novih ili istodobnih sukoba s Iranom, Hezbolahom i Hamasom, kao i za nastavak takozvanih sigurnosnih izazova povezanih sa Sirijom i Jemenom.
Yedioth Ahronoth navodi da vojni dužnosnici različita bojišta smatraju operativno različitima, ali žele očuvati sposobnost Izraela da istodobno djeluje na više frontova, umjesto da planira pod pretpostavkom da će se budući sukobi odvijati odvojeno.
Prijavljeni proračunski manjak dolazi u trenutku kada izraelski politički i vojni vrh pokušava uskladiti neposredne troškove aktualnih operacija s potrebom obnavljanja zaliha, vraćanja borbene spremnosti i pripreme oružanih snaga za buduće sukobe.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas