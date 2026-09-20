dokumentarac NAZA
Desnica u Izraelu poziva na javno vješanje autora filma o Gazi: "Čin izdaje", "Ološ"
Deseci Izraelaca okupili su se ispred obiteljske kuće Rachel Szor dok se zaoštravaju napadi zbog dokumentarca o Gazi.
Szor i njezin suredatelj Yuval Abraham suočavaju se sa sve snažnijim napadima u Izraelu otkako je njihov film u subotu osvojio Posebnu nagradu žirija na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, piše Middle East Eye.
Izraelski list Haaretz izvijestio je da je nekoliko prosvjednika zahtijevalo „smrtnu kaznu za izdajice“.
Jedan od prosvjednika rekao je da bi Szor i Abraham, kada se vrate u Izrael, „trebali biti izvedeni pred sud i završiti na vješalima, a obitelj bi trebalo protjerati i kuću zapečatiti“.
Krajnje desni aktivist povezan s ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben Gvirom također je pozvao prosvjednike da dojave identitet i lokaciju redatelja ako ih vide u javnosti.
„Neće moći sjediti ni u jednom restoranu niti biti na bilo kojem drugom mjestu“, rekao je bliski Ben Gvirov saveznik govoreći o Szor i Abrahamu.
„Tko god ih vidi, neka to proširi po svim grupama – taj ološ nema kamo pobjeći.“
„Ovo je čin izdaje iznutra“, rekao je drugi prosvjednik, prema izraelskom desničarskom portalu Walla.
Prosvjednici su također viđeni s transparentima na kojima je pisalo „izdajice“, a mahali su i zastavama postrojbi izraelske vojske.
„Ovo nije pitanje desnice ili ljevice“, rekao je još jedan krajnje desni prosvjednik, dodajući da cijelo izraelsko društvo „mora osuditi“ redatelje.
Drugi prosvjednici obećali su da će nastaviti prosvjede protiv Szor i Abrahama „sve dok cijelo izraelsko društvo ne shvati da više neće biti krvnih kleveta“ protiv izraelskih vojnika.
Umjetna inteligencija i Gaza
NAZA, dokumentarni film oskarovaca Szor i Abrahama, istražuje sustave pogonjene umjetnom inteligencijom koji se koriste u izraelskom ratu u Gazi te navode da su visoki brojevi palestinskih civilnih žrtava bili uračunati u odluke o odabiru vojnih ciljeva.
Dokumentarac donosi intervjue s 24 izvora iz izraelske vojske i obavještajnih službi, čiji su identiteti ostali anonimni.
Napadi na film proširili su se i izvan krugova krajnje desnih prosvjednika: izraelski političari, novinari i druge javne osobe napali su redatelje i doveli u pitanje tvrdnje iznesene u dokumentarcu.
Prema anketi koju je u srijedu objavio Channel 13 News, 68 posto ispitanika izjavilo je da ne vjeruje tvrdnjama iz filma NAZA o namjernom masovnom ubijanju u Gazi, dok je 13 posto reklo da im vjeruje.
Anketa je također pokazala da 48 posto ispitanika podupire zabranu prikazivanja filma u Izraelu, dok se 32 posto tome protivi.
Prosvjed je održan u trenutku kada su se napadi na NAZA-u i njezine redatelje dodatno zaoštrili nakon uspjeha filma na festivalu u Veneciji.
Otkako je NAZA u subotu osvojila Posebnu nagradu žirija, izraelski političari, novinari i građani napadaju Szor i Abrahama, optužujući ih za izdaju i zahtijevajući da im se oduzme državljanstvo.
Ministar kulture Miki Zohar u nedjelju je film nazvao „odvratnim“ te izjavio da će „odmah poduzeti korake kako bi se tim odvratnim autorima oduzelo izraelsko državljanstvo zbog izdaje države“.
U srijedu se napadima na redatelje pridružio i premijer Benjamin Netanyahu, najavivši dva zakonska prijedloga usmjerena protiv onih koji „kleveću“ izraelsku vojsku.
Netanyahu je rekao da bi se prvim zakonom „oduzelo državljanstvo svakome tko kleveće vojnike“, dok bi se drugim „dvadeseterostruko povećao iznos odštete za koji ih se može tužiti zbog klevete“.
„Njima nema mjesta među nama“, rekao je Netanyahu o onima koji „kleveću“ izraelsku vojsku.
Napadi se zaoštravaju
Izraelska vojska također je odbacila navode iz filma, iako ga nije pogledala, a načelnik Glavnog stožera Eyal Zamir naredio je pokretanje pravnih postupaka protiv Szor i Abrahama uz pomoć Shin Beta, prema izvješćima izraelskih medija.
Izraelski novinari također su doveli u pitanje vjerodostojnost filma i napali njegove autore.
„Jedna dobra stvar proizašla je iz filma NAZA“, rekao je u utorak Michael Shemesh, politički dopisnik liberalnog Channel 13 Newsa, dodajući: „Kleveta ima svoju cijenu.“ Pohvalio je i Izraelce što su se ujedinili u osudi filma.
Amit Segal, novinar Channel 12 Newsa i jedan od najistaknutijih izraelskih novinara, u utorak je usporedio NAZA-u s antisemitskom knjigom Adolfa Hitlera Mein Kampf.
Nakon što je Sindikat novinara Izraela, najveći novinarski sindikat u zemlji, osudio napade na Szor i Abrahama, Segal je rekao da je sindikat „podupiratelj Hamasova ministarstva propagande“, implicirajući da redatelji djeluju u službi palestinske oružane skupine.
Međutim, Channel 12 News izvijestio je da su vojni i diplomatski dužnosnici nezadovoljni napadima na Szor i Abrahama te upozoravaju da oni stvaraju sliku Izraela kao zemlje koja „ne dopušta slobodu izražavanja“.
Dužnosnici su također optužili Netanyahua da kontroverzu oko filma iskorištava za vlastite političke interese.
„Izrael je zarobljen između onoga što mu odgovara na međunarodnoj razini i onoga što političarima odgovara na izborima“, rekli su dužnosnici.
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