oštre kritike
VIDEO / Drama u UN-u: Izraelci napustili dvoranu tijekom Erdoganova govora o Gazi: "Ovo nije rat!"
Izraelsko izaslanstvo napustilo je u utorak dvoranu Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku dok je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan žestoko kritizirao izraelske postupke u Gazi. Odlazak izraelskih predstavnika dogodio se tijekom Erdoğanova govora na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a.
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Erdogan je velik dio obraćanja posvetio stanju u Gazi, optužujući Izrael za teška kršenja prava Palestinaca i pozivajući međunarodnu zajednicu na snažniji pritisak.
Izraelsko izaslanstvo, među čijim je članovima bio i izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Danon, tijekom govora je ustalo i napustilo dvoranu, piše Turkiye Today.
Israeli Delegation earlier today left the @UN General Assembly during the speech of Erdogan. pic.twitter.com/zRQbffq4i0— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 22, 2026
Erdogan: "Ovo nije rat"
Turski predsjednik iznio je vrlo oštre ocjene izraelske vojne operacije u Gazi. Tvrdio je da se ne može govoriti o klasičnom ratu.
"U Gazi nema rata. Na jednoj strani nalazi se regularna vojska s najmodernijim i najsmrtonosnijim oružjem, a na drugoj su nevini civili", rekao je turski predsjednik.
Izraelske postupke opisao je kao politiku protjerivanja i masovnog nasilja te je odbacio tvrdnje da je riječ o borbi protiv terorizma. Takve ocjene predstavljaju Erdoğanove tvrdnje i stav turske vlade, dok Izrael odbacuje optužbe za genocid i navodi da njegove operacije ciljaju Hamas.
Erdogan je Gazu opisao kao "najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg vremena" te govorio o velikom broju civilnih žrtava. Prema izvještajima o njegovu govoru, naveo je i da je u Gazi tijekom posljednje tri godine poginulo više od 74.000 ljudi, većinom žena i djece.
Pozvao zemlje da priznaju Palestinu
Erdogan je pozvao međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na Izrael te zemlje koje još nisu priznale Palestinu pozvao da to učine.
Posebno je kritizirao izostanak palestinskog predsjednika Mahmouda Abbasa sa zasjedanja UN-a. Abbasu je, prema izvještajima, SAD ponovno uskratio vizu za dolazak u New York, pa se njegovo obraćanje Općoj skupštini održalo putem videoveze.
Turski predsjednik istodobno je kritizirao i sam UN, tvrdeći da organizacija nije uspjela ispuniti svoju temeljnu zadaću očuvanja mira i sigurnosti te pozvao na reformu sustava.
Govorio i o Cipru, SAD-u i Ukrajini
Erdogan se u govoru osvrnuo i na odnose Turske i SAD-a, ističući suradnju u područjima poput trgovine, ulaganja, energetike i obrambene industrije.
Govorio je i o Cipru, ponovno pozivajući na međunarodno priznanje Turske Republike Sjevernog Cipra i odbacujući ranije modele ujedinjenja otoka.
Osvrnuo se i na rat u Ukrajini, poručivši da je potrebno okončati sukob uz očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine.
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