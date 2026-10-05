"Okrutnost, uskraćivanje i poniženje: Mojih 22 mjeseca u izraelskom zatvoru"

Tijekom jednog posjeta mojeg odvjetnika izveli su me iz ćelije u šest sati ujutro. Stražari su me pretukli, vezali mi ruke iza leđa i povezali oči. U prostoriji je sa mnom čekalo još dvadesetak zatvorenika. Kada je došao red na mene, skinuli su mi lisice i povez s očiju. Brzo sam sjeo na stolicu nasuprot odvjetniku. Bio je vidljivo šokiran mojim izgledom, koji se potpuno razlikovao od fotografija koje mu je moja supruga poslala na mobitel. Gledao me u nevjerici. Tada sam u pritvoru bio gotovo šest mjeseci.