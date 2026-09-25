Okupirana zapadna obala
VIDEO / "Sve su iščupali iz korijena“: Kako Izrael buldožerima uništava palestinske maslinike
Izraelski buldožeri iščupali su maslinike u blizini Ramallaha na okupiranoj Zapadnoj obali samo nekoliko tjedana prije godišnje berbe.
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Buldožeri izraelske vojske sravnili su redove maslina u selu u blizini Ramallaha na okupiranoj Zapadnoj obali, upravo u trenutku kada su se palestinski poljoprivrednici pripremali za početak godišnje berbe, rekli su stanovnici novinskoj agenciji Reuters.
Palestinski poljoprivrednik i zemljoposjednik Abd Alfattah Tamimi rekao je da je vojska uništila masline posađene na zemlji njegove obitelji, kao i na zemlji njegovih susjeda, prenosi Al Jazeera.
Rušenje u selu Deir Nidham počelo je u ponedjeljak i nastavilo se u utorak, izvijestila je palestinska novinska agencija Wafa.
„Nije ih briga ni za koga, ali Bog je gore, a mi ovdje ostajemo postojani svim svojim bićem“, rekao je. „Oni čupaju, a mi ćemo, uz Božju pomoć, ponovno saditi.“
Drugi poljoprivrednik, Nather Tamimi, rekao je Reutersu da je vrijeme rušenja odabrano kako bi se nanijela što veća šteta uoči sezone berbe, koja tradicionalno počinje u listopadu.
Rekao je da je njegova obitelj svake godine s te zemlje proizvodila oko 120 bačava maslinova ulja. Izraelska vojska također je „iščupala sve vrste stabala, čak i ona između kuća“, rekao je Nather Tamimi.
Izraelska vojska priopćila je da provjerava Reutersov zahtjev za komentar, ali do srijede navečer nije odgovorila. Izrael je u prošlosti uklanjanje maslina s određenih područja opravdavao potrebom sprječavanja sigurnosnih prijetnji ili zasjeda na vojnike.
Palestinske organizacije za ljudska prava odbacuju takva obrazloženja, navodeći da uništavanje maslinika palestinskim poljoprivrednicima zapravo oduzima prihode od prodaje maslina i maslinova ulja, dok se istodobno čupaju stabla koja smatraju simbolom svoje povezanosti sa zemljom.
Komisija Palestinske samouprave za otpor kolonizaciji i zidu priopćila je da su izraelski napadi na poljoprivredno zemljište u kolovozu pogodili 21.508 stabala, među kojima 19.375 maslina.
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