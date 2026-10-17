2 milijuna barela sirove nafte
VIDEO / "Supertanker" pogodio minu i eksplodirao, Iran: "Pokušao je nezakonito proći Hormuzom"
Iranska Revolucionarna garda objavila je u subotu da je naftni tanker eksplodirao i zapalio se nakon udara u pomorsku minu tijekom prolaska kroz Hormuški tjesnac, izvijestili su iranski mediji.
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U izvještaju se navodi da je tanker prevozio više od 2 milijuna barela sirove nafte te da je pokušavao nezakonito proći kroz taj strateški plovni put, koristeći rutu koju Iran nije odobrio.
Sudar je izazvao snažnu eksploziju i veliki požar na brodu, navodi se u priopćenju IRGC-a koje je prenijela novinska agencija Tasnim.
Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je tanker isključio sve sustave za praćenje i radare te uz potporu američke vojske pokušao prijevarom proći kroz tjesnac.
„Hormuški tjesnac je zatvoren“, upozorila je mornarica IRGC-a, dodavši da će se plovila koja krše iranske propise suočiti s teškim posljedicama ako se budu oslanjala na američku potporu.
Oil Tanker explodes in Strait of Hormuz after hitting naval mine: IRGC Follow: https://t.co/GHI09iAGh2 https://t.co/jqst42w2vD— Press TV 🔻 (@PressTV) October 17, 2026
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