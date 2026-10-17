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2 milijuna barela sirove nafte

VIDEO / "Supertanker" pogodio minu i eksplodirao, Iran: "Pokušao je nezakonito proći Hormuzom"

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Hina
|
17. lis. 2026. 07:46
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Iranska Revolucionarna garda objavila je u subotu da je naftni tanker eksplodirao i zapalio se nakon udara u pomorsku minu tijekom prolaska kroz Hormuški tjesnac, izvijestili su iranski mediji.

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U izvještaju se navodi da je tanker prevozio više od 2 milijuna barela sirove nafte te da je pokušavao nezakonito proći kroz taj strateški plovni put, koristeći rutu koju Iran nije odobrio.

Sudar je izazvao snažnu eksploziju i veliki požar na brodu, navodi se u priopćenju IRGC-a koje je prenijela novinska agencija Tasnim.

Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je tanker isključio sve sustave za praćenje i radare te uz potporu američke vojske pokušao prijevarom proći kroz tjesnac.

„Hormuški tjesnac je zatvoren“, upozorila je mornarica IRGC-a, dodavši da će se plovila koja krše iranske propise suočiti s teškim posljedicama ako se budu oslanjala na američku potporu.

Teme
eksplozija tankera hormuški tjesnac iran naftni tanker sad-iran sukob

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