Prijetnja Bab el-Mandebu: Zašto je drugi ključni svjetski pomorski prolaz ponovno u središtu globalne krize?

Važno je pritom naglasiti da Bab el-Mandeb tada nikada nije bio fizički zatvoren."Iran zemljopisno ne kontrolira Bab el-Mandeb. No, ako želi utjecati na plovidbu tim tjesnacem, oslanja se prije svega na Hute, koji su već pokazali da mogu protubrodskim projektilima i bespilotnim letjelicama učiniti komercijalnu plovidbu vrlo opasnom", upozorava Katinas.