IRAN OBJAVIO SNIMKU
VIDEO / Supertanker naletio na minu u Hormuškom tjesnacu i eksplodirao
Iranske vlasti objavile su snimku incidenta u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naletio na pomorsku minu.
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Supertanker koji je prevozio sirovu naftu zapalio se i eksplodirao nakon što je, prema tvrdnjama iranskih vlasti, udario u pomorsku minu pokušavajući napustiti Hormuški tjesnac rutom koju je Iran proglasio neovlaštenom i opasnom.
Korpus straže islamske revolucije (IRGC) priopćio je da je tanker prije incidenta isključio navigacijske sustave i GPS. Požar koji je izbio na brodu bio je toliko velik da su ga mogli vidjeti i stanovnici obale, iako se plovilo nalazilo na znatnoj udaljenosti.
🚨 Iranian Armed Forces: A supertanker attempting to cross through an unauthorized route in the Strait of Hormuz struck a naval mine and is currently ablaze. Reminder: The Strait of Hormuz was open before U.S. military aggression against Iran. https://t.co/ljjqVip5QV— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) October 10, 2026
"Ogroman požar čeka svaki naftni tanker koji prekrši pravila i zanemari sigurnost Hormuškog tjesnaca", poručili su iz IRGC-a.
Iranske snage najavile su i proširenje mjera protiv brodova koji se koriste neodobrenim rutama. Takva plovila, prema njihovim najavama, više neće progoniti samo u Hormuškom tjesnacu, nego i na području cijele regije.
Iran tvrdi da ima potpunu kontrolu
Teheran tvrdi da njegove oružane snage u potpunosti nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode, "američko-izraelske agresije". Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem znatno smanjen.
Iran je poručio da neće ponovno otvoriti tjesnac dok Sjedinjene Američke Države ne ispune njegove zahtjeve i ne poduzmu korake kojima bi se obnovilo povjerenje Teherana.
Iranski predsjednik ne odustaje od pregovora
U međuvremenu, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian poručio je da njegova zemlja namjerava nastaviti pregovore sa SAD-om, unatoč tome što su je američke snage dvaput napale tijekom prethodnih pregovaračkih procesa. Kako prenosi NDTV, to je navedeno u priopćenju njegova ureda.
Tijekom susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u turkmenistanskom gradu Turkmenbashiju Pezeshkian je izjavio: "Pregovaramo. Međutim, kad god stupimo u dijalog sa Sjedinjenim Državama, oni ponovno napadaju. Unatoč tome, nećemo napustiti pregovarački stol ni dijalog".
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