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IRAN OBJAVIO SNIMKU

VIDEO / Supertanker naletio na minu u Hormuškom tjesnacu i eksplodirao

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N1info
|
11. lis. 2026. 18:20
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supertanker
Screenshot: X

Iranske vlasti objavile su snimku incidenta u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naletio na pomorsku minu.

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Supertanker koji je prevozio sirovu naftu zapalio se i eksplodirao nakon što je, prema tvrdnjama iranskih vlasti, udario u pomorsku minu pokušavajući napustiti Hormuški tjesnac rutom koju je Iran proglasio neovlaštenom i opasnom.

Korpus straže islamske revolucije (IRGC) priopćio je da je tanker prije incidenta isključio navigacijske sustave i GPS. Požar koji je izbio na brodu bio je toliko velik da su ga mogli vidjeti i stanovnici obale, iako se plovilo nalazilo na znatnoj udaljenosti.

"Ogroman požar čeka svaki naftni tanker koji prekrši pravila i zanemari sigurnost Hormuškog tjesnaca", poručili su iz IRGC-a.

Iranske snage najavile su i proširenje mjera protiv brodova koji se koriste neodobrenim rutama. Takva plovila, prema njihovim najavama, više neće progoniti samo u Hormuškom tjesnacu, nego i na području cijele regije.

Iran tvrdi da ima potpunu kontrolu

Teheran tvrdi da njegove oružane snage u potpunosti nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode, "američko-izraelske agresije". Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem znatno smanjen.

Iran je poručio da neće ponovno otvoriti tjesnac dok Sjedinjene Američke Države ne ispune njegove zahtjeve i ne poduzmu korake kojima bi se obnovilo povjerenje Teherana.

Iranski predsjednik ne odustaje od pregovora

U međuvremenu, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian poručio je da njegova zemlja namjerava nastaviti pregovore sa SAD-om, unatoč tome što su je američke snage dvaput napale tijekom prethodnih pregovaračkih procesa. Kako prenosi NDTV, to je navedeno u priopćenju njegova ureda.

Tijekom susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u turkmenistanskom gradu Turkmenbashiju Pezeshkian je izjavio: "Pregovaramo. Međutim, kad god stupimo u dijalog sa Sjedinjenim Državama, oni ponovno napadaju. Unatoč tome, nećemo napustiti pregovarački stol ni dijalog".

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