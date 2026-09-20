Žestoko napala protivnike
Šefica AfD-a nakon izbora: "Ljevica želi strijeljati bogate"
Supredsjednica AfD-a Alice Weidel izazvala je buru tijekom izborne večeri na ZDF-u tvrdnjom da Ljevica "želi strijeljati bogate". Iza tvrdnje stoji kontroverzna izjava jedne sudionice skupa Ljevice iz 2020. godine, no takav zahtjev nije dio programa stranke.
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Nakon izbora u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, na kojima su Ljevica i AfD ostvarili snažne rezultate, Alice Weidel žestoko je napala političke protivnike.
U programu ZDF-a ustvrdila je da je Ljevica stranka "koja želi izvlastiti, koja želi strijeljati bogate, koja želi djelovati protiv kapitalista ograničavanjem stanarina i plansko-socijalističkim elementima".
ZDF je tijekom večeri uživo pratio izbore u obje savezne zemlje, a Ljevica je prema projekcijama bila uvjerljivi pobjednik izbora u Berlinu. Tvrdnja da Ljevica "želi strijeljati bogate" izazvala je reakciju u studiju, a voditeljica Shakuntala Banerjee najavila je da je treba provjeriti.
Odakle priča o "strijeljanju bogatih"?
Pozadina Weideline izjave seže u 2020. godinu i jednu stratešku konferenciju Ljevice u Kasselu. Tijekom rasprave jedna je sudionica iz publike izgovorila kontroverznu rečenicu o ‘jednom postotku bogatih’ i njihovu strijeljanju, prenosi tportal.
Tadašnji predsjednik Ljevice Bernd Riexinger odgovorio joj je ironičnom opaskom da ih neće strijeljati, nego "staviti na koristan rad". Riexinger je poslije priznao da je njegova reakcija bila pogrešna te izrazio žaljenje što izjavu nije odmah i nedvosmisleno odbacio.
Žena koja je izgovorila spornu rečenicu također se naknadno ispričala. Poručila je da ju je izrekla nepromišljeno te da nasilje nad ljudima nije u skladu s njezinim političkim stavovima.
Nije dio programa Ljevice
Poziv na ubijanje bogatih nije dio programa Ljevice niti je riječ o službenom zahtjevu stranke. Posljednjih godina društvenim mrežama širila se i netočna tvrdnja da je poziv na ubijanje bogatih iznesen na stranačkom kongresu Ljevice 2025. u Chemnitzu.
Takva izjava ondje nije izrečena.
Burna izborna večer
Weidelina izjava stigla je nakon izbora koji su dodatno promijenili njemačku političku sliku.
Prema projekcijama, Ljevica je uvjerljivo pobijedila u Berlinu, dok se u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju vodila tijesna utrka AfD-a i SPD-a. ZDF je izbornu večer pratio posebnim programom s analizama rezultata i reakcijama vodećih njemačkih političara.
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