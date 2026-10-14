Le Pen: Francuska više ne može financirati Ukrajinu

NICOLAS TUCAT/AFP

Francuska više ne može financirati Ukrajinu zbog "opasnog" stanja u kojem se nalazi drugo po veličini gospodarstvo eurozone, izjavila je u srijedu predsjednička kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen.

Podijeli

Oglas

"Više ne možemo financirati Ukrajinu", rekla je Le Pen novinarima u Bruxellesu.

"Francuska je danas u iznimno opasnoj situaciji", dodala je, govoreći o visokom deficitu i slabom gospodarskom rastu zemlje.

Prema aktualnim ispitivanjima javnog mnijenja, Le Pen je favoritkinja na predsjedničkim izborima sljedeće godine.