"OPASNA SITUACIJA"
Le Pen: Francuska više ne može financirati Ukrajinu
Francuska više ne može financirati Ukrajinu zbog "opasnog" stanja u kojem se nalazi drugo po veličini gospodarstvo eurozone, izjavila je u srijedu predsjednička kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen.
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"Više ne možemo financirati Ukrajinu", rekla je Le Pen novinarima u Bruxellesu.
"Francuska je danas u iznimno opasnoj situaciji", dodala je, govoreći o visokom deficitu i slabom gospodarskom rastu zemlje.
Prema aktualnim ispitivanjima javnog mnijenja, Le Pen je favoritkinja na predsjedničkim izborima sljedeće godine.
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