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"OPASNA SITUACIJA"

Le Pen: Francuska više ne može financirati Ukrajinu

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Hina
|
14. lis. 2026. 22:49
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NICOLAS TUCAT/AFP

Francuska više ne može financirati Ukrajinu zbog "opasnog" stanja u kojem se nalazi drugo po veličini gospodarstvo eurozone, izjavila je u srijedu predsjednička kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen.

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"Više ne možemo financirati Ukrajinu", rekla je Le Pen novinarima u Bruxellesu.

"Francuska je danas u iznimno opasnoj situaciji", dodala je, govoreći o visokom deficitu i slabom gospodarskom rastu zemlje.

Prema aktualnim ispitivanjima javnog mnijenja, Le Pen je favoritkinja na predsjedničkim izborima sljedeće godine.

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Teme
francuska marine le pen rat u ukrajini ukrajina

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