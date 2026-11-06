NJEMAČKA I AUSTRIJA
FOTO / Djeca u slatkišima za Noć vještica pronašla čavle i igle. Policijska istraga otkrila detalje
Austrijska i njemačka policija istražuju niz slučajeva u kojima su djeca tijekom proslave Noći vještica u slatkišima pronašla skrivene čavle, igle i druge metalne predmete, a istraga je otkrila da su u dijelu slučajeva za manipulaciju bili odgovorni upravo maloljetnici.
Austrijska policija zabilježila je ukupno 21 prijavu zbog sumnjivih predmeta pronađenih u slatkišima koje su djeca prikupila tijekom Noći vještica. Zbog ozbiljnosti slučajeva i mogućnosti da su međusobno povezani, osnovana je posebna istražna skupina Treat, koja djeluje pri Saveznom uredu kriminalističke policije (BKA).
Istražitelji uspoređuju pronađene predmete i prikupljene dokaze kako bi utvrdili postoji li povezanost između incidenata koji su izazvali zabrinutost među roditeljima.
Čavli u čokoladicama i bombonima
Jedan od prvih slučajeva prijavljen je u Linzu, gdje je 28-godišnji otac u čokoladicama i gumenim bombonima koje su njegova djeca dobila tijekom Noći vještica pronašao čavle.
Prema policijskim podacima, bili su dugački oko centimetar. Dok su neki bili utisnuti u vanjski dio slatkiša pa su se mogli relativno lako uočiti, drugi su bili skriveni dublje i nisu se mogli otkriti običnim pregledom.
Policija je nakon toga upozorila stanovnike četvrti Linz-Oed i pozvala roditelje da pažljivo pregledaju sve slatkiše koje su djeca donijela kući.
Slične prijave ubrzo su stigle i iz Štajerske. Policija je ondje najprije evidentirala četiri slučaja na području Weiza i Leibnitza, a poslije je broj porastao na sedam. Prema pisanju medija, među pronađenim predmetima bila je i uredska spajalica.
Posebno ozbiljan incident dogodio se u okrugu Amstetten u Donjoj Austriji. Desetogodišnja djevojčica zagrizla je mini čokoladicu u kojoj se nalazila skrivena igla te pritom zadobila lakšu ozljedu.
Zbog tih događaja austrijske vlasti upozorile su roditelje i skrbnike da djeci ne daju sumnjive slatkiše te da policiji prijave svaki pronalazak stranih predmeta.
Policija razriješila četiri slučaja
Istraga je dosad rasvijetlila četiri od ukupno 21 prijavljenog slučaja. Do 5. studenoga dva su riješena u Štajerskoj, a po jedan u Beču i Gornjoj Austriji.
Prema dosadašnjim saznanjima istražitelja, u sva četiri slučaja slatkišima su, kako se sumnja, manipulirala sama djeca. U tri slučaja cilj je navodno bio prestrašiti vlastite roditelje, prenosi Dnevnik.hr.
U četvrtom slučaju policija sumnja na internetski izazov čija je svrha bila namjerno dovesti policiju u zabludu i izazvati njezinu reakciju.
Ipak, austrijska policija upozorava da otkrivanje počinitelja u četiri slučaja ne znači da se isti zaključci mogu primijeniti i na preostalih 17 prijava.
Istražuju ulogu internetskih izazova
Jedan od smjerova istrage usmjeren je na moguću povezanost incidenata s društvenim mrežama i internetskim izazovima, piše austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova (BMI).
Istražitelji od početka provjeravaju jesu li pojedini slučajevi potaknuti sadržajima koji se šire internetom, upozorenjima na društvenim mrežama ili pokušajima oponašanja ranijih incidenata.
Policija upozorava da se objave o navodnim opasnostima, kao i izazovi koji potiču na namjerno mijenjanje slatkiša, mogu brzo proširiti i potaknuti druge na slične postupke.
Takvo ponašanje, ističu, nije bezazlena dječja šala. Namjerno izazivanje straha, manipuliranje hranom i obmanjivanje policije mogu imati ozbiljne posljedice.
U Austriji su mladi u pravilu kazneno odgovorni od navršene 14. godine, a ovisno o okolnostima mogu odgovarati za počinjena kaznena djela. Zbog toga policija poziva roditelje da s djecom razgovaraju o opasnostima internetskih izazova i posljedicama izazivanja panike.
Slični incidenti i u Njemačkoj
Slučajevi pronalaska opasnih predmeta u slatkišima zabilježeni su i u Njemačkoj. Roditelji i djeca prijavljivali su vijke, igle i druge metalne predmete skrivene u poslasticama.
U bavarskom Landshutu u bombonima i čokoladicama pronađeni su vijci, dok je u Hannoveru devetogodišnja djevojčica u tri zasebno zapakirana slatkiša otkrila šivaće igle.
U Essenu je otac 13-godišnjaka na omotu čokoladice koju je njegov sin dobio za Noć vještica primijetio neobične rupice. Nakon što je detaljnije pregledao slatkiš, pronašao je skrivenu oštru iglu.
Još jedan slučaj zabilježen je u Donjoj Saskoj, gdje je devetogodišnja djevojčica ozlijedila jezik pokušavajući pojesti čokoladicu u kojoj se nalazila pribadača duga čak pet centimetara.
Prema ranijim izvješćima, dijete je ozlijeđeno iglom skrivenom u slatkišu i u saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje.
Pozornost je privukao i slučaj iz Garbsena, nedaleko od Hannovera. Ondje je žena prijavila da je u čokoladici kupljenoj u trgovini pronašla šivaću iglu. Prema dostupnim informacijama, na ambalaži pritom nije bilo vidljivih znakova oštećenja.
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