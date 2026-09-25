Berlin
Upozorenje zbog gumenih bombona: Jedna osoba umrla, dvije teško oboljele
Nakon konzumacije slatkiša za koje se tvrdi da sadrže THC, psihoaktivni sastojak kanabisa, u Berlinu je nekoliko osoba teško oboljelo. Jedan 42-godišnjak je preminuo. Zdravstvene vlasti sada upozoravaju građane.
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Nadležne službe trenutačno istražuju tri slučaja za koja se sumnja da su međusobno povezana. U svim slučajevima postoje naznake da su oboljele osobe prethodno jele navodne gumene bombone s THC-om, piše BILD.
Muškarac preminuo nakon konzumacije
Najteži slučaj dogodio se 22. rujna u Kienitzer Straße u berlinskoj četvrti Neukölln. U 10.26 sati hitne službe zatekle su muškarca sa zastojem srca.
Glasnogovornik nadležne službe rekao je za BILD: „Provedene su mjere reanimacije. One nisu bile uspješne te je preminula osoba predana berlinskoj policiji.“
I u ovom slučaju postoje naznake da je muškarac prethodno konzumirao navodne gumene bombone s THC-om.
Još dva slučaja trovanja na istoj adresi
Četiri dana ranije, 18. rujna, vatrogasci su morali intervenirati zbog „hitnog medicinskog slučaja“ u Mühlenstraße u berlinskoj četvrti Friedrichshain. U 10.43 sati zatekli su 30-godišnju ženu s teškim poremećajem svijesti. Prema prvim informacijama, prethodno je pojela navodne gumene bombone s THC-om.
Više od sat vremena poslije hitna pomoć ponovno je pozvana na istu adresu. Muškarac (40) imao je iste simptome. Liječnici hitne pomoći oboje su prevezli u bolnicu.
Trovanje sa simptomima karakterističnima za opioide
Slučajevi su prijavljeni berlinskoj zdravstvenoj upravi. Glasnogovornica Dörthe Arnold potvrdila je za BILD da je zabilježeno „više slučajeva“ u kojima su osobe u Berlinu konzumirale navodne gumene bombone s THC-om, nakon čega je „došlo do različito teških oblika trovanja s opioidnim toksidromom“.
Simptomi upućuju na trovanje opioidima poput fentanila, heroina, morfija, oksikodona ili metadona. Tipični simptomi uključuju poremećaj svijesti koji može dovesti do gubitka svijesti, usporeno, plitko ili isprekidano disanje te izrazito sužene zjenice. U teškim slučajevima može doći do prestanka disanja i smrti.
Upozorene bolnice i savjetovališta
Zdravstvena uprava odmah je upozorila gradske četvrti, bolnice i savjetovališta „na opasnost od konzumacije takvih proizvoda“, navela je glasnogovornica. Još nije poznato o kojoj se točno tvari radi.
Prema informacijama BILD-a, kod dvoje preživjelih liječenje naloksonom bilo je učinkovito. Taj lijek blokira djelovanje opioida poput fentanila, heroina ili morfija na opioidne receptore te tako može brzo zaustaviti osobito opasno usporavanje disanja koje može ugroziti život.
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