Upozorenje zbog gumenih bombona: Jedna osoba umrla, dvije teško oboljele

Slučajevi su prijavljeni berlinskoj zdravstvenoj upravi. Glasnogovornica Dörthe Arnold potvrdila je za BILD da je zabilježeno „više slučajeva“ u kojima su osobe u Berlinu konzumirale navodne gumene bombone s THC-om, nakon čega je „došlo do različito teških oblika trovanja s opioidnim toksidromom“.