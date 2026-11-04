policija na nogama
Panika u tri europske zemlje: U dječjim slatkišima pronađene igle i vijci
Igle i drugi oštri metalni predmeti pronađeni su u slatkišima koji su se dijelili za Noć vještica u Njemačkoj, Austriji i Mađarskoj, zbog čega je policija upozorila roditelje da provjere slatkiše koje su njihova djeca dobila.
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Policija u nekoliko njemačkih saveznih pokrajina prijavila je takve slučajeve, od Bavarske na jugoistoku do Donje Saske na sjeveru zemlje.
Devetogodišnja djevojčica ozlijedila je jezik dok je jela čokoladicu u Bremervördeu, zapadno od Hamburga. U čokoladici je potom pronađena igla duga pet centimetara, prenosi BBC.
U međuvremenu je mađarska policija pokrenula kriminalističku istragu nakon što su čavli, vijci i komadi žice pronađeni u slatkišima podijeljenima djeci koja su za Noć vještica obilazila kuće u gradu Gyömrőu, istočno od Budimpešte, i njegovoj okolici.
Lokalne vlasti priopćile su da je jedna djevojčica dobila karamel-bombon s čavlom, umotan u omot čokoladice. Srećom, na vrijeme je primijetila čavao i nije progutala slatkiš.
Slučajevi zabilježeni i u Austriji
Nekoliko slučajeva prijavljeno je i diljem Austrije, gdje je ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner osudio incidente, nazvavši ih "kukavičkima, zlonamjernima i u nekim slučajevima opasnima po život".
Austrijska policija priopćila je da su istrage u tijeku u četiri savezne pokrajine te da je desetogodišnja djevojčica zadobila lakšu ozljedu usne šupljine nakon što je zagrizla malu čokoladicu na području Amstettena, istočno od Linza.
U Bavarskoj prijavljeno čak 25 slučajeva
Njemačka policija u jugoistočnoj saveznoj pokrajini Bavarskoj priopćila je da su slični slučajevi zabilježeni i tijekom prethodne dvije godine, ali da prvi ovogodišnji podaci upućuju na znatan porast broja incidenata.
Policiji u Bavarskoj prijavljeno je čak 25 slučajeva pronalaska igala, vijaka ili čavala u slatkišima.
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