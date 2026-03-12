13. dan sukoba
FOTO, VIDEO / "Novo poglavlje u ciljanju civila": Izrael pogodio sveučilišni kampus u Libanonu
Trinaesti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. Najmanje jedna osoba ubijena je u napadu na dva tankera za naftu u Perzijskom zaljevu, priopćile su iračke vlasti u četvrtak rano ujutro, dok su Saudijska Arabija i Kuvajt objavili da su oborili dronove na svom teritoriju.
Iranski predsjednik Masud Pezeškian postavio je uvjete za mogući kraj rata s Izraelom i Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su Sjedinjene Države pobijedile u ratu protiv Irana, ali da će ostati u borbi kako bi dovršile posao.
REUTERS/Mohammed Aty TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Stringer
Media Office of Iraqi Ports/Handout via REUTERS
Beirut, Lebanon
Bahrain Information Ministry/Handout via REUTERS
19:38
prije 0 min.
Iran objavio trenutak udara u naftni tanker
Iran je objavio video za koji tvrdi da prikazuje trenutak kada je jedan od njegovih čamaca napunjenih eksplozivom udario u naftni tanker u američkom vlasništvu u iračkim vodama.
Taj brod bio je jedan od dva tankera za gorivo pogođena u noćnim napadima u kojima je poginuo najmanje jedan član posade.
19:21
prije 16 min.
UAE presreo 10 balističkih projektila i 26 dronova u jednom danu
Ministarstvo obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata priopćilo je da su njihove snage danas „reagirale” na 10 balističkih projektila i 26 dronova koji su dolazili iz Irana.
Od početka iranskog napada, protuzračna obrana UAE-a djelovala je protiv ukupno 278 balističkih projektila i 1.540 dronova, javlja Al Jazeera.
Kao posljedica tih napada poginulo je šest osoba emiratske, pakistanske, nepalske i bangladeške nacionalnosti, dodaje se u priopćenju.
19:18
prije 20 min.
Izraelski napad ubio dvoje na Libanonskom sveučilištu
Izraelski napad ubio je dvoje akademika na Libanonskom sveučilištu u Bejrutu, izvještava Nacionalna novinska agencija.
Hussein Bazzi, direktor Fakulteta znanosti, i profesor Mortada Srour poginuli su u napadu na južni dio Bejruta.
Predsjednik Aoun izrazio je sućut zbog smrti Husseina Bazzija i Murtadhe Saroura, koji su poginuli u napadu, prema objavi na platformi X s predsjednikova službenog računa.
Libanonski čelnik također je osudio izraelski napad na kampus sveučilišta.
„Ono što se danas dogodilo na Fakultetu znanosti zločin je koji se osuđuje po svim standardima i flagrantno kršenje međunarodnih zakona i normi koje zabranjuju napade na obrazovne institucije i civile. To je novo poglavlje u ciljanju civila“, rekao je predsjednik Aoun.
18:54
prije 43 min.
Izrael napao snage Basij u Teheranu
Izraelska vojska priopćila je da je bombardirala cestovne blokade i vojnike koji pripadaju snagama Basij u Teheranu, javlja Al Jazeera.
Izrael i Sjedinjene Američke Države nedavno su zaprijetili da će ciljati paravojne snage Basij, koje su dio Iranske revolucionarne garde (IRGC).
18:51
prije 46 min.
Dva američka vojnika ozlijeđena u napadu dronovima na iračku vojnu bazu
Dva američka vojnika ranjena su u napadu dronovima na vojnu bazu na sjeveru Iraka sinoć, rekao je sigurnosni izvor za Sky News.
Oba vojnika su „u dobrom stanju“, rekao je izvor.
Međutim, jedan civilni ugovorni radnik koji je također ozlijeđen u napadima nije u dobrom stanju, dodao je izvor.
Ukupno je 11 dronova ispaljeno na bazu koja se nalazi unutar Međunarodne zračne luke Erbil tijekom napada, rekao je izvor.
Dodao je da je na bazu, u kojoj su smještene i britanske i američke trupe, ispaljeno najmanje 150 dronova, balističkih projektila i raketa od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. veljače.
18:29
prije 1h
Požar na nosaču zrakoplova USS Gerald R. Ford nije povezan s ratom
Dva američka mornara ozlijeđena su u požaru na nosaču zrakoplova USS Gerald R. Ford, objavila je u četvrtak američka vojska, ističući da požar nije povezan s borbenim djelovanjima.
18:28
prije 1h
Cijene nafte poskočile prema 100 dolara
Cijene nafte poskočile su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 100 dolara, uz procjenu analitičara da će najavljeni bareli iz državnih rezervi članica Međunarodne agencije za energiju nadoknaditi tek mali dio blokiranih isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev.
18:11
prije 1h
Bijela kuća: Upozorenje FBI-ja o mogućoj iranskoj odmazdi temeljilo se na neprovjerenoj dojavi
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da se upozorenje FBI-ja upućeno policijskim agencijama, u kojem se navodi da bi Iran mogao pokrenuti napade dronovima u Kaliforniji, temeljilo na jednoj neprovjerenoj dojavi.
U upozorenju se citiraju informacije FBI-ja prema kojima je, početkom veljače, Iran “navodno planirao izvesti iznenadni napad bespilotnim letjelicama” lansiranima s broda na moru protiv ciljeva u Kaliforniji.
U objavi na platformi X u četvrtak, Leavitt je rekla da se upozorenje temeljilo na jednom e-mailu poslanom lokalnim policijskim agencijama u Kaliforniji, koji je sadržavao jednu, neprovjerenu dojavu.
„Da budemo jasni: takva prijetnja Irana našoj domovini ne postoji i nikada nije ni postojala“, napisala je Leavitt.
18:09
prije 1h
Iranski sigurnosni dužnosnik Trumpu: Rat se ne može dobiti s nekoliko tweetova
Još jedna oštra poruka pojavila se na društvenim mrežama, ovoga puta iz Irana, gdje je visoki sigurnosni dužnosnik kritizirao Donalda Trumpa u svojoj najnovijoj objavi.
Ali Larijani kaže da američki predsjednik traži “brzu pobjedu”, ali tvrdi da se rat “ne može dobiti s nekoliko tweetova”.
To je vjerojatno referenca na Trumpove česte objave na platformi Truth Social, piše Sky News.
„Nećemo popustiti dok ne požalite zbog ove teške pogrešne procjene“, dodao je.
Larijani je ranije tijekom rata upozorio Trumpa da “pazi da ne bude eliminiran”, nakon što je američki predsjednik nastavio upućivati prijetnje iranskom vodstvu.
18:06
prije 1h
Tko upravlja Iranom? Prva poruka novog vođe ostavlja ključno pitanje bez odgovora
Hamnei, sada uzdignut na rang ajatolaha i među svojim pristašama nazivan „uzvišenim vođom“ Islamske revolucije, nije se pojavio na videosnimci niti je objavio audioporuku. Umjesto toga, objavio je dugo pisano priopćenje u kojem iznosi svoje stavove o tijeku rata, hvali iranske oružane snage i traži reparacije od onih koji su napali njegovu zemlju.
