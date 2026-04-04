Evo kako će se ukloniti azbest iz Vjesnika: Otkriveno i kada će biti otvoren podvožnjak

Pronađena je tvrtka koja će ukloniti i zbrinuti azbest iz Vjesnika, a izvođač radova rušenja će već sljedećeg tjedna početi s pripremama za otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
Radovi na rušenju Vjesnika ovih dana su mirovali zbog jakog vjetra, ali i azbesta koji je pronađen na posljednjem katu. Izvođač radova rušenja, tvrtka Eurco iz Vinkovaca, pronašla je tvrtku koja će ukloniti i zbrinuti azbest, potvrđeno je Dnevniku Nove TV.
"Bit će postavljene vertikalne cijevi i radnici će prvo ukloniti, a onda usisivačima usisavati sav azbest koji će se preko cijevi dovoziti u kamion i odvoziti sa samog gradilišta na lokaciju na koju će se deponirati. Troškove snosi izvođač radova", izjavio je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Tonči Glavinić.
Nitko sa sigurnošću ne može reći koliko ima azbesta. No, zna se da taj posao neće biti gotov u jednom danu.
"To će ipak trajati s obzirom na to da radnici koji rade na samom uklanjanju azbesta mogu raditi samo četiri sata dnevno", rekao je za Glavinić.
Uskoro otvaranje podvožnjaka
Vjetar i azbest su prolongirali izvršavanje još jednog obećanja. Naime, podvožnjak ispod Vjesnika trebao je biti otvoren mjesec dana nakon potpisivanja ugovora o rušenju. No, to se oduljilo. Kako se doznaje, promet bi trebao biti pušten u danima nakon Uskrsa.
"Izvođač će već u utorak pristupiti izvođenju radova na otvaranju samog podvožnjaka, odnosno zadovoljavanju uvjeta da se on otvori. Izvođač će postaviti dodatnu zaštitu", istaknuo je Glavinić.
Kad sve bude gotovo, možda napokon i obznane da će spaljeni neboder rušiti strojevima, piše Dnevnik.hr.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
