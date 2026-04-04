EKSTREMNO VRIJEME
Što je "Super El Niño" i hoće li opet donijeti nesnosne toplinske valove?
Globalne temperature mogle bi dosegnuti neviđene ekstreme, a klimatski stručnjaci upozoravaju da je 'Super El Niño' vjerojatan.
Ranije ovog mjeseca, američka Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA) otkrila je da postoji 62 posto šanse da se El Niño formira ovog ljeta, piše Euronews.
Iako su prognoze modela relativno manje točne u ovo doba godine, "sve veće šanse" da se El Niño pojavi kasnije ove godine podupiru velike količine topline u podzemlju oceana i očekivano slabljenje pasata niske razine.
"Ako se El Niño formira, potencijalna snaga ostaje vrlo neizvjesna, s vjerojatnošću od jedan prema tri da će biti 'jak' od listopada do prosinca 2026.", kažu u NOAA-inom Centru za klimatske prognoze.
Što su La Niña i El Niño?
La Niña (španjolski za 'djevojku') je češći fenomen koji se javlja kada pasati u Pacifiku obično pušu od istoka prema zapadu, gurajući tople površinske vode prema zapadnom Pacifiku.
To uzrokuje da hladna voda 'izranja' ili se diže iz dubina oceana, što u prosjeku čini temperature površine mora nižima, posebno u Americi.
El Niño, pak, može biti izazvan nizom tropskih vjetrova sa zapada koji slabe ili čak preokreću smjer ovih pasata. Kada se to dogodi, topla površinska voda se vraća prema Južnoj Americi, gdje zagrijavanje površinske vode sprječava izranjanje hladnije dubinske vode.
El Niño, koji se javlja neredovito i obično traje oko godinu dana, obično povećava globalne temperature, što može rezultirati ekstremnijim vremenskim uvjetima poput poplava.
To je zato što za svaki porast temperature zraka od 1℃, atmosfera može zadržati oko sedam posto više vlage, što dovodi do intenzivnijih i obilnijih kiša. El Niño također može pojačati toplinske valove u tropima, zbog čega su godine s El Niñom često među najtoplijima u povijesti.
Posljednji El Niño dogodio se od svibnja 2023. do ožujka 2024., doprinoseći rekordnim vrućinama koje su potaknule niz smrtonosnih toplinskih valova, požara i poplava diljem svijeta.
Neki meteorolozi predviđaju da tipičan El Niño događaj obično uzrokuje privremeni porast globalne srednje temperature od 0,1-0,2 ℃.
Ovo nije toliko značajno kao porast temperature potaknut klimatskim promjenama uzrokovanim ljudskim djelovanjem, koje su podigle globalnu površinsku temperaturu za otprilike 1,3-1,5 ℃ u usporedbi s predindustrijskim razinama.
Što je "Super El Niño" i hoće li se formirati ove godine?
Brojne novine i klimatski stručnjaci tvrdili su da će ovogodišnji potencijalni El Niño biti "super" verzija, ali to zapravo nije službena znanstvena kategorija.
Ljudi mogu neformalno koristiti izraz "super" kako bi označili snagu El Niña, koja se obično definira pomoću Oceanskog Niño indeksa (ONI), ali ga NOAA ne koristi.
Da bi se stvorili uvjeti za El Niño, mjesečne temperature površine mora u središnjem i istočnom tropskom Tihom oceanu moraju se zagrijati za +0,5 °C iznad normale, s očekivanjem da će se zagrijavanje nastaviti pet uzastopnih preklapajućih tromjesečnih razdoblja.
Slab El Niño javlja se kada je ONI veći ili jednak 0,5 °C, ali manji ili jednak 0,9 °C. Temperatura površine mora veća ili jednaka 1 °C i manja ili jednaka 1,4 °C definira se kao 'umjereni' El Niño, dok se 'jak' El Niño javlja kada je vršni ONI veći ili jednak 1,5 °C.
'Super' El Niño stoga implicira da će se dogoditi jak El Niño. Ali, ne slažu se svi da će se to dogoditi, piše Euronews.
Jesu li klimatske promjene uzrok El Niña?
Toplina El Niña dolazi od energije koja se akumulirala u zapadnom Pacifiku tijekom La Niñe, koja se nastavila u veljači 2026.
Znanstvenici sa Sveučilišta Columbia kažu da bi to značilo da bi bilo "pomalo iznenađujuće" imati 'Super El Niño' tako brzo nakon umjereno jakog u 2023.-2024.
"Potrebno je vrijeme da se 'baterija' topline u istočnom Pacifiku napuni, ali možda zagrijavanje uzrokovano ljudskim djelovanjem smanjuje vrijeme potrebno za punjenje baterije", objašnjavaju istraživači.
"Klimatološki stručnjaci koji su prije previdjeli mogućnost El Niña ove godine sada se čini da se pridružuju trendu Super El Niña."
Rad, objavljen 20. ožujka, dodaje da iako su snaga i učestalost El Niña važni, posebno pitanje modificira li ih globalno zagrijavanje, važnija tema je "kontinuirano, izvanredno, ubrzanje zagrijavanja površine oceana".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare