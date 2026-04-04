državljanin bih
Na autocesti se zabio u kamion u koloni i poginuo
O prometnoj nesreći policija će nadležnom državnom odvjetništvu dostaviti posebno izvješće
U južnom kolničkom traku autoceste A-3 u blizini odmorišta Spačvanska šuma došlo je do prometne nesreće s poginulom osobom, dok jedna osoba je prevezena u Opću županijsku bolnicu Vinkovci, javlja PU vukovarsko-srijemska.
Očevidom, obavljenim pod rukovodstvom zamjenice ŽDO Vukovar, je utvrđeno da je smrtno stradali 65-godišnji državljanin Bosne i Hercegovina upravljajući osobnim automobilom riječkih registarskih oznaka uslijed neprilagođene brzine kretanja udario u stražnji dio priključnog vozila, koje je bilo pridodano teretnom vozilu, a vozač navedenog skupa vozila (makedonske registarske oznake) ga je zbog formirane kolone prema graničnom prijelazu privremeno zaustavio.
U osobnom automobilu se nalazila i putnica 59-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine, kojoj su u OŽB Vinkovci utvrđene teške tjelesne ozljede, dodaju iz policije.
Po nalogu zamjenice ŽDO-a nad tijelom poginulog će biti obavljena obdukcija. O prometnoj nesreći policija će nadležnom državnom odvjetništvu dostaviti posebno izvješće.
