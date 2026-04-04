ukinuta zelena karta

U SAD-u uhićene rođakinje ubijenog iranskog generala Kasema Sulejmanija

Hina
04. tra. 2026. 19:01
Američki savezni agenti pritvorili su nećakinju i pranećakinju pokojnog iranskog vojnog zapovjednika Kasema Sulejmanija nakon što je državni tajnik Marco Rubio povukao njihov zakoniti status stalnog boravka, rekao je u subotu State Department.

"Hamide Sulejmani Afšar i njezina kći sada se nalaze u pritvoru Američke službe za imigraciju i carine", priopćio je State Department, rekavši da im je Marco Rubio povukao zelene karte.

Kasem Sulejmani je ubijen u siječnju 2020. u američkom napadu na Bagdad, tijekom prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa. State Department rekao je da je Afšar podržavala iransku vladu.

Također je navedeno da je suprugu Hamide Afšar zabranjen ulazak u SAD. Do pritvaranja je došlo u trenutku kad je američko-izraelski rat protiv Irana ušao u svoj šesti tjedan.

State Department je dodao da je ranije ovaj mjesec Rubio ukinuo pravni status Fatme Ardešir Laridžani, kćeri iranskog političara Alija Laridžanija i njezina supruga Sejeda Kalantara Motamedija.

Ardešir-Laridžani i Motameni više se ne nalaze u SAD-u i zabranjen im je ulazak u budućnosti, prema State Departmentu. Ali Laridžani, arhitekt iranske sigurnosne politike, ubijen je sredinom ožujka u američko-izraelskom zračnom napadu.

Tijekom svoga drugog mandata, Trumpova administracija pojačala je nastojanja da deportira migrante, nazivajući ih prijetnjom. Zagovornici ljudskih prava izrazili su zabrinutost za pravo na slobodu govora i pravni postupak. Mnogi imigranti koje je pritvorio ICE pušteni su nakon sudskih naredbi.

