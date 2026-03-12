Pentagon objavio koliko je koštao prvi tjedan rata s Iranom

Sjedinjene Države prošlog su tjedna potrošile oko 11 milijardi dolara na rat s Iranom, rekao je u četvrtak dužnosnik Pentagona, iznoseći prvu javnu procjenu troškova sukoba — procjenu za koju neki demokratski zastupnici tvrde da je zapravo mnogo veća.
Jules Hurst III, vršitelj dužnosti glavnog financijskog kontrolora Ministarstva obrane, rekao je da je taj iznos samo „gruba procjena“ tijekom obrambenog summita u Washingtonu. Njegov ured radi na sveobuhvatnijoj procjeni za zahtjev za dodatnim proračunom koji Pentagon planira poslati Bijeloj kući i Kongresu u narednim danima.
„Želimo biti sigurni da ulažemo u prave sposobnosti i kapacitete“, rekao je Hurst. „Dakle, ne radi se samo o zamjeni onoga što je potrošeno, nego i o kupnji novih sustava.“
Za usporedbu, taj iznos je gotovo dovoljan za izgradnju novog ratnog broda američke mornarice, poput nosača zrakoplova klase Ford, piše POLITICO.
Pentagon je zakonodavcima dao preliminarne procjene operativnih troškova, poput potrošnje streljiva i troškova letova, rekao je Hurst, ali nije ulazio u detalje.
Zastupnici u Kongresu očekuju da bi dodatni proračunski zahtjev za Iran mogao dosegnuti najmanje 50 milijardi dolara, prema razgovorima s dužnosnicima administracije. Bijela kuća i Pentagon nisu potvrdili taj iznos.
Administracija također nije odredila konačni rok za završetak vojnih operacija u Iranu. Predsjednik Trump rekao je da bi operacija mogla trajati četiri tjedna ili dulje, dok je ministar obrane Pete Hegseth odbio postaviti vremenski okvir za misije.
Vanjski analitičari iznijeli su različite procjene troškova operacije „Epic Fury“, koja u subotu ulazi u treći tjedan.
Analiza neovisnog Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) procijenila je da je prvih 100 sati zračnih i pomorskih napada koštalo 3,7 milijardi dolara.
Konzervativni American Enterprise Institute procjenjuje da su operativni troškovi do sada između 11,2 i 14,5 milijardi dolara.
Senator Chris Coons (Demokrat iz Delawarea), vodeći demokrat u pododboru Senatskog odbora za proračun koji se bavi obranom, jedan je od onih koji sumnjaju da je procjena od 11 milijardi dovoljno visoka.
„Ne znam uključuje li to i sve operativne troškove brodova, zrakoplova, goriva i osoblja“, rekao je. „Ako nam dođu i kažu: ‘Ovo je koliko smo potrošili na ovu operaciju’, to bi moralo uključivati mjesece priprema i raspoređivanja snaga, kao i obnavljanje zaliha streljiva, punjenje skladišta i operativne troškove.“
