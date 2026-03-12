Pentagon objavio koliko je koštao prvi tjedan rata s Iranom

„Ne znam uključuje li to i sve operativne troškove brodova, zrakoplova, goriva i osoblja“, rekao je. „Ako nam dođu i kažu: ‘Ovo je koliko smo potrošili na ovu operaciju’, to bi moralo uključivati mjesece priprema i raspoređivanja snaga, kao i obnavljanje zaliha streljiva, punjenje skladišta i operativne troškove.“