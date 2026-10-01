Upozorenje iz Kijeva: "Rusija je krenula u totalni rat. Uništavaju sve živo kako bi izazvali katastrofu!"

"Ne može jer je Vladimir Putin rekao u užem krugu da će uništiti Ukrajince, to su njegove riječi. On to sustavno i radi. Počeli su proizvoditi krstareći projektil, mlazne dronove, oni šalju po nekoliko dronova svaki trenutak. Osjećaju da su našli slabu točku i oni će nastaviti udarati i ubijati, to je po njihovom mišljenju totalni rat i misle da se bore protiv nacizma te govore razne budalaštine.", istaknuo je Kamenjecki.