Maksim Kamenjecki za N1
Upozorenje iz Kijeva: "Rusija je krenula u totalni rat. Uništavaju sve živo kako bi izazvali katastrofu!"
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Maksim Kamenjecki, profesor na kijevskom Institutu za međunarodne odnose. Komentirali su svakodnevne ruske udare na Ukrajinu i ponovne napade na energetsku infrastrukturu.
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Ruski dron u Kijevu pogodio je u školu, a Maksim Kamenjecki navodi da na sreću nije bilo poginulih, a da dron nije bio oboren te da je njegov cilj bila zgrada škole: "Rusija je krenula u totalni rat, ne bira između civila i vojnih ciljeva, gađaju sve što mogu pogoditi."
Novo oružje
Profesor nam govori da su Rusi počeli koristiti mlazne dronove jer Ukrajina nema dovoljno kapaciteta za obaranje: "Lete visoko, ciljevi su relativni mali i protiv njih ne mogu raditi mobilne grupe s mitraljezima. Na takvu količinu dronova mi nemamo dovoljno raketa, Rusi to rade stalno. Uništili su skladišta velikih dobavljača za trgovačke lance u prehrambenoj industriji, skladišta farmaceutske industrije, a krenuli su od sinoć i gađati energetsku infrastrukturu. Gađaju zgrade koje nisu vojni ciljevi."
"Znak očaja"
Dodaje da u ovom tjednu u Kijevu ima oko 10 poginulih civila: "Ni preko dana ni preko noći nema mira."
"Ne mogu postići ciljeve na bojišnici, to je znak očaja jer ne mogu ostvariti ciljeve koje su si zacrtali i zato napadaju civile u Ukrajini. Uništavaju sve živo, sve što mogu naći, bilo kakav veći objekt koji im iz zraka izgleda kao skladište da izazovu katastrofu u Ukrajini. Ne možete izaći ni prošetati", rekao je Kamenjecki.
Nazire li se kraj ratu?
"Ne može jer je Vladimir Putin rekao u užem krugu da će uništiti Ukrajince, to su njegove riječi. On to sustavno i radi. Počeli su proizvoditi krstareći projektil, mlazne dronove, oni šalju po nekoliko dronova svaki trenutak. Osjećaju da su našli slabu točku i oni će nastaviti udarati i ubijati, to je po njihovom mišljenju totalni rat i misle da se bore protiv nacizma te govore razne budalaštine.", istaknuo je Kamenjecki.
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