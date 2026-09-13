CRNO MORE
VIDEO / Revolucija u ratovanju: Prva pomorska bitka bespilotnih plovila u povijesti
Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski dron u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti.
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Ukrajinska ratna mornarica objavila je u subotu da je izviđanje uočilo rusko bespilotno plovilo na području Crnog mora.
Prema navodima mornarice, potom je angažiran ukrajinski pomorski dron koji se približio ruskom plovilu i otvorio vatru iz strojnice, potopivši ga.
"Ovo je prva pomorska bitka u povijesti između bespilotnih plovila", objavila je ukrajinska ratna mornarica na Telegramu.
O kakvim je dronovima riječ?
Također je objavila videosnimku koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi.
I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene.
Među njima su plovila natovarena eksplozivom koja se koriste za napade na brodove, kao i pomorski dronovi opremljeni oružjem poput strojnica ili projektila.
Ukrajina također navodi da koristi plovila sposobna prevoziti dronove kratkog dometa u blizinu ruske obale.
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