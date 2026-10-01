RAT U UKRAJINI
VIDEO / Rusi prvi put upotrijebili novo oružje, meta je ključna infrastruktura: "Loše vijesti"
Rusija je prvi put upotrijebila mlazni dron opremljen bojevom glavom namijenjenom uništavanju visokonaponskih dalekovodnih stupova i čeličnih konstrukcija mostova, objavio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Serhij „Flash“ Beskrestnov.
Do toga dolazi u trenutku kada Moskva uoči zime ponovno intenzivira veliku kampanju napada na ukrajinski energetski sustav. U noći na 30. rujna izveden je najteži kombinirani napad na energetsku infrastrukturu u posljednjih nekoliko mjeseci.
"Neprijatelj je danas prvi put upotrijebio..."
"Loše vijesti. Neprijatelj je danas prvi put upotrijebio posebnu kumulativnu bojevu glavu za rezanje na mlaznoj bespilotnoj letjelici“, napisao je Beskrestnov, savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog za obrambene tehnologije, na Telegramu, prenosi Kyiv Independent.
Prema njegovim riječima, bojeva glava posebno je razvijena za uništavanje visokonaponskih dalekovodnih stupova i čeličnih konstrukcija mostova. Sastoji se od glavnog punjenja teškog 40 kilograma i četiri dodatna razorna modula.
„Mislim da neprijatelj planira napadati važne visokonaponske dalekovode“, rekao je.
Rusija je tijekom noći u napadu upotrijebila gotovo 190 jurišnih dronova, kao i balističke projektile, rekao je Zelenski. Glavna meta bila je energetska infrastruktura u Kijevu i Kijevskoj oblasti, dok je kritična infrastruktura pogođena i u nekoliko drugih regija.
Ukrajinske zračne snage priopćile su da je između 6:30 i 18:30 sati protuzračna obrana presrela 254 od ukupno 285 dronova. Ruske snage lansirale su 174 mlazna drona, od kojih su ukrajinske snage presrele njih 146.
Oko 18:30 sati u ukrajinskom zračnom prostoru i dalje se nalazilo deset dronova, priopćile su zračne snage.
Do večeri su nakon ponovljenih ruskih napada na energetsku infrastrukturu uvedena izvanredna isključenja električne energije u glavnom gradu i okolnoj regiji, kao i u Černihivskoj i Žitomirskoj oblasti, objavilo je ukrajinsko Ministarstvo energetike.
Ministarstvo je ranije tijekom jutra priopćilo da su zbog ruskih napada pojedini potrošači u Kijevu i pet oblasti ostali bez električne energije, iako se tijekom dana isprva nisu očekivala ograničenja na razini cijele zemlje.
Nagla eskalacija
Napad 30. rujna označio je naglu eskalaciju obnovljene ruske kampanje protiv ukrajinskog elektroenergetskog sustava.
„Od ljeta praktički nije bilo dana u kojem neprijatelj nije napadao energetsku infrastrukturu. No ovako masovan i kombiniran napad dogodio se prvi put od završetka prošle sezone grijanja“, rekao je premijer Serhij Korecki nakon napada.
Ukrajinski elektroenergetski sustav bio je pod velikim opterećenjem i prije ponovnog intenziviranja napada tijekom jeseni.
Tijekom ljeta povećana potražnja za električnom energijom za vrijeme visokih temperatura dodatno je opterećivala mrežu, dok su ruski napadi povremeno uzrokovali privremene nestanke struje u različitim dijelovima zemlje. Ukrenergo, ukrajinski državni operator elektroenergetske mreže, više je puta pozivao građane da smanje potrošnju električne energije tijekom razdoblja najveće potražnje.
Prošle zime ponovljeni ruski napadi teško su oštetili elektroenergetsku i toplinsku infrastrukturu diljem Ukrajine, zbog čega su tisuće kućanstava tijekom vrlo niskih temperatura dulje vrijeme ostajale bez grijanja i električne energije.
Dužnosnici su upozorili da bi nadolazeća zima mogla biti još teža od prethodne. Ukrajina još nije osigurala sredstva za svoj plan jačanja otpornosti energetskog sustava vrijedan 5,4 milijarde eura, prema ranijim izvješćima.
Novi val napada poklopio se i s prvim zahlađenjem ove sezone. Ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije upozorila je da bi se od 1. do 3. listopada noćne temperature diljem zemlje mogle spustiti na između 0 i 3 Celzijeva stupnja.
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