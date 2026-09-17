Ukrajinski borbeni ronioci otkrili: Ovo nas plaši više nego susret s neprijateljem...

Prije ulaska u čamac vojnici provjeravaju opremu. Rone uz pomoć uređaja zatvorenog kruga, odnosno rebreathera, u kojima se izdahnuti zrak ponovno obrađuje. Za razliku od uobičajenih uređaja sa stlačenim zrakom, pritom na površinu ne izlaze mjehurići koji bi mogli otkriti njihov položaj.