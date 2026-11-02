MILIJUNSKE ŠTETE
Veliki hakerski napad na supermarkete u šest europskih zemalja: Zamrzivače zagrijali na 50°C
Deseci supermarketa u šest europskih zemalja pogođeni su sumnjivim kibernetičkim napadom koji je zahvatio njihove hladnjake i zamrzivače. Zbog naglog porasta temperature trgovine su morale baciti velike količine hrane, a šteta se, prema lokalnim medijima, procjenjuje na milijune eura.
Oko 40 supermarketa lanca Delhaize u Belgiji i Luksemburgu bilo je pogođeno kibernetičkim napadom, dok je manji broj trgovina zahvaćen u Švedskoj, Irskoj, Nizozemskoj i Estoniji, javlja BBC.
Belgijska tvrtka Sabcobel, koja proizvodi dio pogođenih rashladnih uređaja, priopćila je da su isparivači u uređajima prebačeni u način rada za odmrzavanje, zbog čega je temperatura počela rasti.
Vjeruje se da je riječ o istoj metodi koja je korištena u prošlomjesečnom incidentu u kojem su pogođene stotine francuskih supermarketa.
Bačena odmrznuta hrana
Prema izvješćima lokalnih medija, trgovci su morali baciti hranu vrijednu milijune eura.
Stephan Moelans, izvršni direktor Sabcobela, koji upravlja rashladnim sustavima Delhaizea, rekao je belgijskoj novinskoj agenciji Belga da je riječ o kibernetičkom napadu te da je tvrtka "cijelu noć i jutro radila na isključivanju pogođenih uređaja s mreže".
Kazao je da tvrtka od napada u Francuskoj početkom listopada radi na zaštiti hladnjaka klijenata od te ranjivosti, ali da su potrebne fizičke preinake uređaja, a ne samo ažuriranje softvera.
"Najjednostavnije je rješenje upravljanje hladnjacima putem sigurne internetske veze. Većina naših klijenata prešla je na to nakon napada u Francuskoj", dodao je.
Još nije poznato tko stoji iza mogućeg napada.
Prema dostupnim informacijama, temperatura zamrzivača u nekoliko europskih trgovina porasla je čak do 50 Celzijevih stupnjeva.
Nacionalne agencije za kibernetičku sigurnost Belgije i Švedske priopćile su da prate situaciju.
Velika šteta u belgijskim supermarketima
Poslovnica Delhaizea u Hoeilaartu, u belgijskoj regiji Flandriji, izjavila je za Het Laatste Nieuws da je izgubila proizvode vrijedne 100.000 eura.
Voditelj trgovine rekao je da ta procjena ne uključuje dodatne gubitke koji će nastati zbog zatvaranja poslovnice.
Francuski trgovački lanac Carrefour priopćio je da je incident pogodio samo 15 njegovih trgovina u Belgiji te da su odmah poduzete mjere kako bi sve poslovnice ostale otvorene.
Glasnogovornik Colruyt Groupa, koji u Belgiji upravlja trgovinama Spar putem franšiznog sustava, rekao je Reutersu da su napadnuti rashladni sustavi u pet trgovina.
U Švedskoj zamrzivači zagrijani na 50 stupnjeva
U Švedskoj je pogođeno nekoliko trgovina lanaca ICA i Coop.
Glasnogovornik ICA-e potvrdio je da je incident zahvatio "mali broj trgovina ICA koje posluju izvan središnje mreže tog lanca".
"ICA trenutačno pruža podršku pogođenim trgovinama u rješavanju situacije", rekao je.
Jedna poslovnica ICA-e u Sjöbu, na jugu Švedske, objavila je na društvenim mrežama:
"Naši hladnjaci i zamrzivači hakirani su tijekom noći, a temperatura im je postavljena na 50 stupnjeva."
Trgovina je zbog incidenta privremeno bila zatvorena, ali je u međuvremenu ponovno otvorena za kupce.
Pogođeno je i sedam od ukupno 800 Coopovih trgovina u Švedskoj, no tvrtka je za BBC priopćila da je "situacija trenutačno obuzdana i pod kontrolom".
Napad pogodio i Irsku, Nizozemsku te Estoniju
U Irskoj je incident zahvatio 13 supermarketa lanca SuperValu.
Glasnogovornik Musgrave Groupa, vlasnika tog trgovačkog lanca, potvrdio je za The Irish Times da je "kibernetički incident" pogodio njihove rashladne sustave, ali je dodao da je problem ograničen na "određeni model" hladnjaka.
Glasnogovornik danskog proizvođača Danfoss izjavio je za nizozemsku javnu radioteleviziju NOS da su tijekom noći napadnuti rashladni sustavi najmanje 17 tvrtki u Nizozemskoj, uključujući mesnice i manje trgovine u susjedstvu.
Pogođen je i supermarket Selver u Estoniji, a prema pisanju estonskog javnog servisa ERR, postoje izvješća o problemima i u drugim tvrtkama u toj zemlji.
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