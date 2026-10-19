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"Neželjeni cimeri" već kucaju na vaše prozore: Evo kako ih zaustaviti bez ijedne kemikalije
S prvim hladnijim danima mnogi primijete neobične posjetitelje na prozorima, zavjesama i stropovima. Smrdljivi martini, bubamare i pauci u ovo doba godine traže toplo sklonište za zimu, a naši domovi za njih su idealno rješenje. Iako uglavnom nisu opasni, mogu biti vrlo neugodni, a nekoliko jednostavnih poteza pomoći će vam da ostanu tamo gdje im je mjesto, vani
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Kada temperature padnu, kukci koji su ljeto proveli na otvorenom počinju tražiti toplo i zaštićeno mjesto za prezimljavanje. Pukotine oko prozora, kutije za rolete, ventilacijski otvori i neispravne mrežice za komarce za njih su otvorena vrata, a zagrijani stanovi i kuće savršeno sklonište do proljeća, piše tportal.
Najpoznatiji među njima je smrdljivi martin, odnosno mramorasta stjenica, invazivna vrsta porijeklom iz istočne Azije koja se posljednjih godina proširila diljem Hrvatske. Ljudima i kućnim ljubimcima nije opasna, ne bode i ne prenosi bolesti, ali kada se osjeti ugroženo, ispušta izrazito neugodan miris koji se dugo zadržava u prostoru.
Zašto ih nikako ne smijete zgnječiti
Najčešća reakcija pri susretu sa smrdljivim martinom je da ga zgnječimo papirnatim ručnikom ili papučom, no upravo to je najveća pogreška. Time se oslobađa miris koji može ostati na tekstilu, zidovima i namještaju, a prema nekim tvrdnjama privlači i druge jedinke.
Ni usisavač nije dobra ideja jer se miris zadržava u vrećici i filtru te se širi pri svakoj sljedećoj upotrebi. Znatno je jednostavnije kukca pažljivo podići komadom papira i izbaciti kroz prozor ili ga otresti u staklenku s vodom i malo deterdženta za suđe, gdje će brzo uginuti. Slično vrijedi i za bubamare, koje u slučaju opasnosti također mogu ispustiti žućkastu tekućinu neugodna mirisa koja ostavlja mrlje.
Prevencija je najvažnija
Najučinkovitije je ne pustiti ih unutra. Preporučljivo je pregledati okvire prozora i vrata te pukotine zatvoriti silikonom ili samoljepljivim brtvama. Posebnu pažnju treba obratiti na kutije za rolete, koje su jedno od omiljenih skrovišta, kao i na ventilacijske otvore i prostor oko klima-uređaja.
Mrežice za komarce ne bi trebalo skidati odmah po završetku ljeta jer upravo u jesen imaju važnu ulogu. Ako su oštećene, vrijedi ih popraviti ili zamijeniti. Navečer je dobro i ugasiti svjetla u blizini otvorenih prozora, budući da mnoge kukce privlači svjetlost.
Prirodna pomoć iz kuhinje i vrta
Mnogi se oslanjaju na prirodne mirise za koje se smatra da odbijaju kukce, poput eteričnih ulja mente, eukaliptusa i lavande razrijeđenih u vodi i poprskanih oko okvira prozora. Iako njihova učinkovitost nije znanstveno potpuno potvrđena, riječ je o bezopasnoj metodi koja ugodno miriše, a mnogima pomaže.
Kad je riječ o paucima, koji se u jesen također češće pojavljuju u domovima, važno je imati na umu da su oni zapravo korisni jer se hrane drugim kukcima. Ako ih ipak ne želite u blizini, dovoljno je redovito usisavati kutove i prostor iza namještaja te ih pažljivo iznijeti van. Uz malo strpljenja i nekoliko preventivnih poteza, ova će jesen u vašem domu proći bez neželjenih cimera.
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