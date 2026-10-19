"Neželjeni cimeri" već kucaju na vaše prozore: Evo kako ih zaustaviti bez ijedne kemikalije

Kad je riječ o paucima, koji se u jesen također češće pojavljuju u domovima, važno je imati na umu da su oni zapravo korisni jer se hrane drugim kukcima. Ako ih ipak ne želite u blizini, dovoljno je redovito usisavati kutove i prostor iza namještaja te ih pažljivo iznijeti van. Uz malo strpljenja i nekoliko preventivnih poteza, ova će jesen u vašem domu proći bez neželjenih cimera.